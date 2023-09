Stradă din Motru cu trotuare „pauză”! Explicații oficiale!

Autoritățile celui de-al doilea municipiu al județului au anunțat zilele acestea modernizarea a nouă străzi din oraș, la una dintre ele lucrările reușind să iasă mult în evidență față de restul. Chiar dacă e construită de la zero, oricine trece prin zonă poate observa că pe unele porțiuni trotuarul lipsește complet, în altele trotuarul alternează cu pista de biciclete, iar pe altele liniaritatea străzii lasă mult de dorit, ceea ce nu-l supără totuși pe primarul Cosmin Morega, care are propriile explicații pentru situațiile respective.

Utilajele de asfaltare au lucrat din greu zilele acestea pentru ca proiectul de modernizare a Străzii Motru să prindă contur cât mai repede. Și, imediat după ce a fost turnat asfaltul, a ieșit la iveală faptul că noua stradă nu va avea trotuare pe toată lungimea ei. Oamenii vor trebui să circule când pe o parte a străzii, când pe cealaltă pentru a respecta regulile rutiere. „Mergem pe pista de biciclete acolo unde nu este trotuar. Dacă trebuie să trec pe partea cealaltă a străzii voi trece, dar să vedem când vor fi puse semnele de circulație. Să vedem întâi pe unde vor fi trecerile de pietoni ca să știm pe unde trecem. Ca să nu se supere unii, nu pot spune decât că e bine, e foarte bine. Serios vorbind, e mult mai bine decât înainte, când era plin de nămol și pietre. Și acum cred că s-ar fi putut face lucrurile mai bine, dar ne mulțumim și cu ce s-a realizat”, a spus un localnic. Oamenii nu sunt atenți deocamdată dacă merg pe trotuar sau pe pista de biciclete, cele două fiind lipite una de cealaltă. Diferența între ele o face asfaltul și pavelele, iar în viitorul apropiat și marcajul care, deocamdată, nu este trasat pentru că încă se toarnă asfalt. Cei care s-au plimbat deja pe aici cu bicicletele au remarcat denivelările care există la fiecare proprietate. Deși deocamdată în zonă e mai mult teren agricol decât case, în viitor lucrurile se vor schimba, iar proiectul prevede denivelări la fiecare proprietate.

Așa că, oricine trece pe aici cu bicicleta nu poate merge cu prea mare viteză pentru că va trebui să fie atent la micile urcări și coborâri de la fiecare casă. „Am mers pe tot traseul până la Râpa ca să văd cum este. Și pe mine m-a deranjat puțin cu bicicleta că fac plimbarea de dimineață, dar asta nu deranjează, de fapt în fiecare seară toți plimbăreții Motrului merg pe aici și sunt mulțumiți, unii nu zic nici că da nici că ba. E mult mai bine decât înainte, când erau numai gropi și mocirlă, iar de mersul cu bicicleta nici nu putea fi vorba”, a spus o localnică. O vecină de-a acesteia nu are însă prea multe motive de laudă la adresa celor care au făcut strada pentru că accesul la gospodăria ei este aproape blocat. Strada s-a înălțat la poarta sa aproape o jumătate de metru, iar acum accesul în curte este aproape imposibil. „Trebuie să mă țin de stâlpul de poartă ca să mă ridic o jumătate de metru. S-au certat toți cu mine când au văzut ce a ieșit aici. Copilul e plecat la Timișoara și i-am arătat pe telefon cum au făcut strada. Când au pus ei prima bordură aici trebuia să le-o sparg eu cu ciocanul ca să facă nivelul la poartă cum era înainte, să pot să intru și eu. Mi-au spus că mi se face dosar penal pentru distrugere, dar acum uite cum arată intrarea la mine la poartă. Eu sunt o femeie singură și am văzut că nu fac bine ceea ce fac, iar ei nu au făcut decât să își bată joc. Cum am mers toată viața prin nămoale nu mă prea interesa ce au făcut ei pe restul străzii, dar măcar la poartă să îmi fi lăsat acces. Sunt blocată de tot. Eu ce să fac acum, să stric gardul și porțile și tot din curte să ridic după cum au făcut ei strada? Și mai ales la prețurile de acum? Nu mi se pare normal deloc ceea ce au făcut ei aici”, a spus Doina Mănescu.

Explicații

Primarul Cosmin Morega a spus că femeia nu a fost interesată la început de accesul în curtea sa, iar după finalizarea lucrărilor a început să fie nemulțumită. Edilul a explicat și de ce strada nu este construită în linie dreaptă sau de ce sunt porțiuni unde trotuarul lipsește complet, în locul lui fiind pământ și boscheți, în contrast total cu restul lucrărilor. „Din păcate avem persoane fizice care sunt proprietare pe teren până la o palmă de bordura străzii. Dacă ne uităm pe aliniamentul străzii o să observați că a trebuit să construim doar pe ceea ce aparține UAT Motru. Am avut în vedere că există cadastru fie pe rețelele de electricitate, apă și canalizare, fie sunt persoane fizice proprietare pe teren. Doar așa am evitat litigiile în instanță pentru că acestea ar fi dus la blocarea proiectului. Noi avem un cămin la o palmă de bordură și suntem proprietari doar la trei degete de bordură. Restul terenului e proprietate privată și nu avem cum să facem trotuar aici. Când se va circula, pe aici va fi o zebră, se va traversa strada pe partea cealaltă, iar apoi, mai încolo, va fi o altă zebră pentru a se reveni pe partea aceasta. Restul discuțiilor cred că sunt răutăți. Am încercat să executăm acest proiect cât mai bine. Și eu mi-aș fi dorit ca strada să fie linie dreaptă peste tot, dar sunt zeci de proprietari aici în zonă. Fiecare proprietar are însă acces la rețelele de apă și canalizare ca să nu mai spargem strada vreodată. Va fi o stradă modernă, cu tot ce trebuie”, a explicat edilul din Motru.

Gelu Ionescu