Stîngă regretă plecarea: Puteam repara situația

Fostul antrenor al Viitorului, Florin Stîngă, a avut posibilitatea să rămână la Târgu-Jiu. Tehnicianul brașovean a primit o ofertă din partea conducerii clubului, dar a ales să părăsească orașul. Stîngă susține că s-a despărțit de patronul Nicolae Sarcină pe cale amiabilă, dar regretă că nu a mai primit credit pentru a continua la echipă. ,,Am reziliat de comun acord, a fost o despărțire în termeni amiabili. Chiar am râs cu domnul Sarcină în timpul discuțiilor în urma cărora am încheiat colaborarea. S-a dorit un șoc la echipă, iar când nu sunt rezultate pleacă antrenorul. Am avut parte de ultime două meciuri în care am condus, dar am pierdut. Asta este. Mi s-a propus să rămân în cadrul clubului, dar am refuzat. Vreau să continui cariera de antrenor principal. Eu cred că mai puteam repara situația, de aceea m-am înhămat la acest proiect când am venit, să obțin rezultate bune. Asta este, viața merge înainte! Am avut toate condițiile, nu au fost probleme financiare, dar când între conducere și antrenor nu se mai găsesc puncte care să ducă la continuarea colaborării așa se întâmplă. Am plecat de la echipă cu aprecierea jucătorilor, le-am câștigat respectul. A fost o despărțire frumoasă între mine și ei, la fel cum a fost și cu conducerea”, a spus Florin Stîngă pentru Liga2.ro. În afară de Viitorul, Stîngă le-a mai condus pe Astra Giurgiu și Academica Clinceni.

Cătălin Pasăre