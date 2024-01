Ştiința, egal cu amatorii germani

Universitatea Craiova a înregistrat o remiză în primul joc de verificare din Antalya. Alb-albaştrii au terminat la egalitate, 1-1 cu Greifswalder, o formaţie care activează în liga a patra din Germania. S-a văzut diferența dintre eșaloane doar în prima repriză, când doljenii au fost peste adversari. Alb-albaştrii au deschis scorul prin Andrei Ivan, dintr-un penalti obţinut tot de el (`8). Tot o fază fixă a adus golul nemților. Cabrera a înscris, peste 5 minute, dintr-o lovitură liberă, cu concursul “zidului” oltean. Adversarii au părut mai activi în partea secundă, una în care “eternele” probleme de la mijlocul terenului au măcinat-o pe Universitatea. Chiar și așa, jucătorii Craiovei au considerat că a fost un test bun. „A fost un test foarte bun pentru noi, aveam nevoie de acest meci. Ușor-ușor ne vom da drumul la joc și vom arăta foarte bine în prima etapă. Am întâlnit o echipă arțăgoasă, și-a dorit foarte mult să câștige. Ne bucurăm că am făcut un joc bun. Suntem în cantonament, sunt meciuri de pregătire. Știți foarte bine că aici nu punem preț pe rezultat, ne pregătim și asta contează. În campionat va fi altceva”, a spus Ştefan Baiaram. „I-am simțit foarte puternici, orice echipă din Germania cu care jucăm în amicale este foarte puternică. Alergau bine, ne-au pus mari probleme, dar este normal. Suntem în perioada de pregătire, am avut câte două antrenamente pe zi. Cred că majoritatea avem febră peste tot, suntem obosiți. A fost un meci bun, un antrenament bun”, a declarat Alexandru Mateiu.

Universitatea Craiova, prima repriză: L. Popescu – Soiri, Zajkov, Badelj, Bancu – Crețu, Căpățînă – Danciu, Mitriță, Ivan – Markovic.

Universitatea Craiova, repriza secundă: Lazar – Vlădoiu, Tomasec, R. Silva (’75, Gaşpăr), Benga – Mateiu, Lăpădătescu – Ișfan, Houri, Baiaram – Trică. Rezerve neutilizate: Bană, Barbu.

Craiova îşi continuă pregătirea pe pământ turcesc până luni, 15 ianuarie. Duminică, tot la Regnum Carya (Belek), alb-albaştrii vor susţine cel de-al doilea joc de verificare. Oponenta va fi de această dată FC Slovácko (Cehia).

Cătălin Pasăre