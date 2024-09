Stefan Nikolic, antrenor la CSM Târgu Jiu

Fostul conducător de joc al Energiei, Stefan Nikolic (37 de ani), a preluat Grupa 18 de la CSM Târgu Jiu. Nikolic a fost și jucător la CSM în perioada 2020-2021. El va antrena juniorii gorjeni care vor evolua în premieră în Campionatul Național de Baschet U18. Căsătorit cu o gorjeancă, Nikolic spune că alegerea a fost simplă, mai ales că va rămâne acasă.

,,Toată viața mea mi-am petrecut-o în baschet, așa că mi s-a părut o tranziție naturală. În momentul de față, m-am stabilit cu familia mea la Târgu Jiu, practic sunt acasă. Am doi copii mici, Matej, de 3 ani și 2 luni, și Andrej, care are 8 luni, și a fost cea mai bună opțiune. În plus, îmi doresc să împart din experiența mea tinerilor din acest oraș, în care am activat ca jucător și să pun umărul la dezvoltarea proiectului baschetbalistic de la CSM Târgu Jiu. Primul și principalul obiectiv este să-i ajutăm pe copii să se dezvolte astfel încât, în scurt timp, aceștia să ajungă la un nivel de performanță baschetbalistică ridicat, care să le permită să facă pasul către echipa de seniori”, a declarat Nikolic pentru site-ul oficial al clubului. Stefan a evoluat la Energia în perioada 2008-2011.

Cătălin Pasăre