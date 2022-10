Steaua vine la Târgu-Jiu de pe primul loc

CSA Steaua București a învins-o pe Oțelul Galați în uvertura etapei a 11-a, iar trupa din Ghencea a redevenit lider în liga secundă. Băieții lui Daniel Oprița vin, așadar, cu un moral bun la Târgu-Jiu, acolo unde vor întâlni, sâmbătă, o formație care ia bătaie de patru etape. Bucureștenii au acumulat 26 de puncte, în timp ce Viitorul are 12 puncte și este pe locul 15. ,,Nu știu dacă e cea mai importantă victorie, toate sunt importante, dar a fost, poate, cea mai grea. Am întâlnit o echipă bună. Am jucat la rezultat. Nu știu, nu cred că a fost un meci frumos, dar, până la urmă, ne-am atins scopul. Am luat cele trei puncte”, a declarat antrenorul militarilor după joc. Meciul de la Târgu-Jiu se dispută începând cu ora 12.00 și va fi transmis de către televiziunile naționale.

Cătălin Pasăre