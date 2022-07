Start la titularizare! Nouă posturi în Gorj și peste 450 de candidați

Candidații înscriși la examenul de titularizare de anul acesta vor susține proba scrisă miercuri, 13 iulie. Oferta de posturi titularizabile este săracă în Gorj: nouă posturi și peste 450 de candidați. Niciunul nu este pentru învățătoare sau educatoare, unde au fost depuse cele mai multe dosare.

Proba scrisă va începe la ora 09.00 și se va desfășura în două centre de examen din Târgu-Jiu, la Liceul cu Program Sportiv și Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea”. Durata probei scrise este de patru ore.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Candidații înscriși vor susține concurs pentru 43 de discipline, cele mai multe dosare fiind depuse pentru posturile de educatoare și învățătoare.

„La examenul de titularizare din acest an s-au înscris 471 de candidați. Din păcate, catedrele pe care acești candidați s-ar putea titulariza sunt într-un număr extrem de scăzut. Avem o catedră de agricultură – horticultură, una de arhitectură, trei de educație fizică și sport, două de muzică populară, una de muzică vocal-instrumentală și una de pregătire, instruire practică, estetică și igienă a corpului omenesc, respectiv la maiștri. Oferta de posturi este extrem, extrem de limitată”, preciza, recent, fostul inspectorul general Dana Constantinescu.

Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

Pe 19 iulie vor fi anunțate rezultatele inițiale, apoi, în perioada 19-21 iulie se depun contestațiile. Soluționarea contestațiilor are loc între 21-26 iulie, după care profesorii vor afla rezultatele finale pe 27 iulie.

Ședințe de repartizare

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele școlare, în zilele de 29 iulie și 1 august.

Pentru a obține statutul de titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă și să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată.

De asemenea, pentru a deveni suplinitori, ceea ce înseamnă că vor fi angajați pe o perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

I.I.