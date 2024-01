Start infernal în grupele EHF. CSM merge la liderul din Ungaria

CSM Târgu Jiu va debuta, sâmbătă, în grupele competiției europene EHF European League. Handbalistele gorjence au cel mai dur test chiar în primul joc din această fază. Trupa condusă de Liviu Andrieș merge pe terenul liderului din Ungaria, Motherson Mosonmagyarovari KC, o formație cu obiective mărețe în acest sezon. În schimb, tânărul club din orașul lui Brâncuși trebuie să se bucure de fiecare moment al întrecerii continentale. Totuși, staff-ul gorjenilor stă și cu un ochi pe campionat, unde are dificila misiune de a menține echipa, pentru un al doilea an la rând, în Liga Florilor. Liviu Andrieș a declarat, înainte de meciul din UFM Aréna, că există un entuziasm în tabăra vizitatorilor, deși partida va fi una extrem de dificilă. ,,E clar că mă simt nemaipomenit de bine. Atât eu, cât și fetele, pentru că este o premieră pentru noi și acest lucru trebuie să ne bucure, trebuie să ne ridice la nivelul acestei competiții. Este o competiție foarte grea, la finalul căreia trebuie să spunem că am făcut tot ce ne-a stat în putință, pentru că nimeni nu se așteapta la ceea ce am realizat în ultima perioadă. Am vizionat victoria celor de la Motherson împotriva formației Gyor, așa că vă dați seama la ce nivel este această echipă. Campionatul din Ungaria este pe primul loc din punctul de vedere al agresivității, al ritmului de joc, al vitezei. Ne așteaptă un meci foarte greu, dar mai rău ca în meciul cu CSM București nu poate să fie. Trebuie să ne ridicăm la nivelul adversarilor, la nivelul competiției și efectiv să ne bucurăm de ceea ce înseamnă această competiție pentru noi toți, cei care facem parte din acest grup. Probabil că obiectivul lor este calificarea în Final Four-ul Cupei EHF, deci e clar că, și ținând cont că la ora actuală este pe primul loc în Ungaria, este o echipă foarte puternică, având în componență jucătoare de calitate, atât din punct de vedere fizic, cât și tehnico-tactic. Din câte știu, o să avem și susținători. Le mulțumim pe această cale că vor veni alături de noi și că ne vor încuraja în Ungaria”, a spus Andrieș. Ana Ciolan este conștientă că urmează o perioadă delicată din cauza programului aglomerat, și speră ca fetele să rămână sănătoase, mai ales în următoarele luni.

,,Suntem motivate. Dorim să ne bucurăm de această calificare în grupele cupelor europene și să ne măsurăm forțele cu aceste echipe. Așa se spune și așa e normal în sport, să-ți dorești să te lupți cu cei mai buni. Asta vom face și noi și, cu siguranță, nu ne vom da la o parte. Nu ne temem și vom încerca să prestăm un handbal cât mai bun în partida din Ungaria. Am văzut câteva meciuri ale lor. Sunt foarte agresive și practică un handbal destul de dur. E o competiție grea, nu doar meciul din Ungaria, ci și următoarele jocuri vor fi dificile, dar, așa cum am zis, noi vom aborda meciul la victorie și ne vom lupta 100% pentru asta. Aș minți să zic că mă așteptam să ne calificăm în grupe. Ne-am dorit asta foarte mult, am luptat pentru asta tot sezonul trecut, în principal în semifinala de Cupa României, dar și în cele două meciuri cu echipa din Suedia. Îmi doresc doar să reușim să ne bucurăm de toată munca depusă până acum, iar la sfârșit să fim mulțumite de tot ceea ce am făcut în teren. Este într-adevăr un program încărcat. Domnul profesor va fi lăsat cu responsabilitatea de a gestiona acest lucru. Noi ce putem să facem? Să ne antrenăm în fiecare zi 100% și să încercăm să abordăm fiecare meci la fel. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem sănătoase și tot lotul să fie apt la fiecare meci”, a declarat pivotul gorjencelor. Motherson Mosonmagyarovari KC – CSM Târgu Jiu va avea loc sâmbătă, de la ora 21.00, și va putea fi urmărit pe Digi Sport 1, Orange Sport 3 și Prima Sport 2.

Cătălin Pasăre