Start fals pentru Gilortul: ,,Rezultatul este nedrept!”

Gilortul Târgu Cărbunești a cedat punctele puse în joc în prima etapă a Ligii a treia. Formația gorjeană a fost învinsă, pe teren propriu, de CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 1-2. Oaspeții au punctat de două ori până în pauză, prin Dan Buțu (21’) și Răzvan Trandu (44’ – penalty). Până la golul bănățenilor, trupa lui Mario Găman a irosit două oportunități, prin Gîlcescu și Săulescu. Presați de scor, amfitrionii au dominat partea a doua a jocului, dar au ratat alte ocazii mari prin Gîlcescu și Habet. Andrei Meliță a revenit cu gol la echipa mare. Atacantul cărbuneștenilor a împins balonul în plasă după o bară a lui Dănăricu. Reușita a picat în minutul 89. Din păcate, gorjenii nu au putut forța egalarea pe final. Deși a blamat propria defensivă, principalul gazdelor, Mario Găman, a considerat rezultatul injust. ,,A fost o partidă dificilă așa cum anticipam la începutul jocului. Din punctul meu de vedere, Ghiroda este o pretendentă la primele locuri, ținând cont de jucătorii pe care îi are în componență, o echipă cu 12 membri în staff-ul tehnic. Asta spune multe despre organizarea lor. Cred că rezultatul este nedrept, ținând cont de ocaziile și situațiile mari pe care le-am avut. Din păcate nu am fost inspirați la finalizare. O a doua repriză excelentă, dominată clar de noi, dar din păcate în prima repriză defensiva noastră a fost un pic naivă, visătoare, și asta ne-a costat. Am primit două goluri, dar cel puțin unul a fost clar din poziție neregulamentară. Sunt foarte supărat pentru că în această serie orice punct va conta, ținând cont de valoarea adversarelor. Ați văzut și viitoarea adversară a noastră, Universitatea Craiova 2, care a reușit un joc spectaculos la Lupac, acolo unde a avut în componență 4-5 jucători de la echipa mare. Să reușești să marchezi 5 goluri acolo spune multe despre valoarea echipei. Deci, trebuie să ne trezim, trebuie să fim mai concentrați, mai motivați, mai organizați, ca să nu avem de suferit pe viitor”, a spus antrenorul Gilortului.

Gilortul – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-2 (0-2)

Au marcat: Andrei Meliță (89’)/Dan Buțu (21’), Răzvan Trandu (44’ – penalty)

Cartonașe galbene: Avrămescu, Gîlcescu, Habet/Ilie, Pop, Trandu, Popovici, Precup

Gilortul: Iuțalîm – Lazăr (84’ Marica), Siewe, Marina, Bărănescu (76’ Nejoiu) – Avrămescu (cpt), Oprișa (56’ Meliță) – Săulescu (76’ Roncea), Dănăricu, Habet – Gîlcescu. Rezerve neutilizate: Oprița – Șerbulescu, Pătrășcoiu, Brujan, Căldăraru. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

CSC Ghiroda și Giarmata Vii: Mosoarcă – Vasluian, Butnărașu, Pașca (30’ Precup), Ilie – Pop, Trandu (cpt), Popa, Bulza (86’ Miclău) –Popvici (86’ Coroiu), Buțu (76’ Datcu). Rezerve neutilizate: Ciocan – Imbroane, Petruș, Stoianov.Antrenor: Sorin Bălu.

Cătălin Pasăre