Start concerte, toamna asta, la Târgu Jiu

Se anunță o toamnă a concertelor în Târgu Jiu! Administrația locală are în plan organizarea unor spectacole de muzică ușoară la care au confirmat prezența nume mari de pe scena muzicală din România. Startul concertelor din această toamnă va fi dat pe 2 septembrie. Pe scena din Piața Prefecturii, începând cu ora 20:00, vor face show Taraful Rutenilor și formația Azur.

Am primit solicitări din partea cetățenilor din municipiu pentru a aduce cele două formații, care acoperă generați de vârste diferite și sper să avem câteva mii de oameni în Piața Prefecturii, așa cum s-a întâmplat și la concertele anterioare” a declarat primarul Marcel Romanescu. Seria de concerte continuă, iar pe 9 septembrie, la Târgu Jiu este așteptată Andia, una dintre cele mai urmărite artiste pe platformele media.

”Încercăm s-o aducem de un an și jumătate la Târgu Jiu. Am luat ca reper și faptul că, începând cu data de 5 septembrie, se cam termină concediile iar tinerii se întorc în Târgu Jiu” a mai declarat Romanescu.

