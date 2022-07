Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea – Vreme perfectă pentru o plimbare în aer liber, dar destul de agitată din cauza vântului!

Pe parcursul zilei de azi, vremea se va menține frumoasă ca aspect, cu un cer variabil și cu temperaturi maxime modeste pentru aceasta perioadă din an, cuprinse per ansamblu între: 10°C {în Munții Parâng, la peste 2000 m}…25 – 26°C {în zonele de deal/ podiș și la câmpie cu precădere}!

Precipitațiile or să lipsească așadar în întregimea județului, doar în zonele montane putând să se mai ivească câțiva stropi de ploaie trecători.

Un fenomen meteorologic de interes va fi vântul, care va prezenta intensificări temporare și puternice pe arii extinse din teritoriul gorjenesc, vitezele sale urmând să se încadreze în general între: 10..40 km/h {în zonele de deal, podiș și câmpie} și între 50..60 km/h, izolat mai mult {la munte}!

Odată cu apropierea serii, văzduhul se va degaja treptat, devenind senin, păstrându-se degajat pe durata nopții {11- 12 Iulie 2022}.

Astfel, temperaturile din arealul gorjenesc vor scădea destul de rapid, iar la orele dimineții, minimele termice vor înfățișa un tablou tomnatic, nicidecum specific verii!

Astfel, acestea vor scădea pe arii relativ extinse sub pragul de 10°C de această dată, încadrându-se între: 0°C {la peste 2000 m}…12°C {în zonele joase de relief}!

Notă: Nu este exclus ca în Munții Parâng și Godeanu sa se înregistreze chiar valori ușor sub 0°C, ca excepție!

Temperaturile de pragul înghețului vor fi însă de scurtă durată, ca nu după mult timp să înceapă să crească treptat!

Context sinoptic:

La nivel continental, Europa centrală și de est este influențată în aceste zile de către o masă de aer mai rece, ,,forțat” să coboare către meleagurile noastre, în timp ce vestul Europei se confruntă cu un val de căldură intens și de durată!

Analiză, text: Darius Norocea

Foto 1,2,3: site Meteologix ; wx.charts {modele de prognoză – 4×4, ICON.EU}