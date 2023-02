Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea – Februarie 2023 – o lună care face legătura între două ,,extreme”, la nivelul județului Gorj, pe plan meteorologic!

O veritabilă zi de ,,Mai” se strecoară în prezent, în ultima decadă a iernii calendaristice 2022 – 2023, stabilind două noi valori record pentru propria stație meteorologică automată, destinată proiectului Severe Weather Alert- Gorj, din prisma temperaturilor, dar si a umezelii! {20,7°C și 5% umiditate pe raza comunei Scoarța, în zona măsurătorilor!}

Întrucât și din prisma modelelor meteorologice analizate, care oferă estimări cu privire la ce urmează din punct de vedere al stării vremii și nu numai, pe termeni de timp diferiți, au fost depășite așteptările, în condiții de cer degajat, cu un raport de umiditate deosebit de scăzut pentru perioada actuală, de doar 5%, cum rar se întâlnește într-o astfel de perioadă a anului, sub influenta unei mase de aer deosebit de cald, sosită dinspre jumătatea sudică a Europei, respectiv dinspre zona centrală a continentului, condițiile au fost favorabile pentru împlinirea unui nou Record, temperatura maximă a acestei zile atingând 20,7°C, în satul Copăcioasa (Scoarța), în conformitate cu datele oferite de stația SWAG! Totodată, din prisma propriei mele curiozități, am efectuat măsurători de temperatură și la nivelul de 1 m față de sol, cu un termometru cu alcool, care a atins la umbră valoarea de 22-23°C, fiind vizibilă diferența termică dintre stația meteorologică surprinsă în fotografia 4, de mai jos, poziționată la 6 m față de sol, altitudinea fiind un alt factor important, în privința măsurătorilor, de orice natură!

De altfel, la stația meteorologică ANM- Târgu-Jiu am atins și maxima națională (oficială) a acestei zile, cu 21°C, în paralel cu cea mai ridicată minimă termică din România, la stația Apa Neagră – Padeș, de 12°C, la orele dimineții de 21 Februarie, datorită factorilor locali, care au influențat procesul de răcire radiativă!

În cele de mai jos, Un rezumat al sezonului ,,rece” 2022 – 2023 !

Dacă în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, teritoriul gorjenesc s-a confruntat cu un autentic episod hibernal, primul de altfel al iernii curente, când în estul și în jumătatea sudică a județului s-au semnalat ninsori însemnate cantitativ, pe alocuri viscolite, urmate de o perioadă de câteva zile în care valorile termice au scăzut în majoritatea zonelor sub limita gerului, pe raza Comunei Logrești atingându-se minima de -19,3°C, la Târgu Logrești, pe data de 6 Februarie 2023, care a stabilit cu tărie județul nostru, ca ,,Pol al frigului din țară”, în privința regimului termic din zonele locuibile, ca dată oficială furnizată de Administrația Națională de Meteorologie RA, la o distanță de timp nu foarte mare, așadar, iată că schimbările pronunțate ale circulației maselor de aer și a câmpurilor de presiune atmosferică, constituite pe deplin o lună ,,Făurar” a așa ziselor ,,extreme”, dar și o iarnă atipică, cu un prim Record pluviometric, de 151,4 l/m², pentru Ianuarie 2023, în satul Copăcioasa, acest anormal meteorologic trebuind să devină o obișnuință în contextul schimbărilor climatice și pentru persoanele care încă neagă încălzirea globală!

Rămâne de urmărit finalul acestei săptămâni, dar și ultima săptămână rămasă din acest anotimp, care pare a aduce o schimbare de tipar, de interes, fiind conturate la orizont noi precipitații, dar si un posibil episod scurt care să ne mai îndrepte cu gândul la iarnă, în zonele mai înalte de relief! Bineînțeles, nici prima lună a primăverii nu este de neglijat!

Voi reveni!

Analiză, text și măsurători: Darius Norocea

Locație foto: Copăcioasa, Gorj/foto 4: ANM!