Stare de urgență în sistemul energetic! În caz contrar, proteste la București

Federațiile sindicale din CE Oltenia cer instituirea stării de urgență în sistemul energetic național.

Este vorba despre FNME și SMEO, dar și sindicatele de la Cartel Alfa, ai căror lideri, Dumitru Pârvulescu, Gabriel Căldărușe, Nelu Roșca și Alin Munteanu au susținut, ieri, o conferință de presă, în care au declarat că dacă premierul nu va răspunde solicitării lor, de a se întâlni și a discuta, în regim de urgență, despre renegocierea planului de restructurare, problemele din cariere și termocentrale, reglementarea prețului la energie și despre actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli și implicit a fondului de salarii, vor merge la București cu minimum 500 de oameni să picheteze Guvernul pentru o perioadă nedeterminată.

Gabriel Căldărușe, lider SMEO: ,,Prin declararea stării de urgență ar exista posibilitatea ca toate aceste solicitări să fie rezolvate mult mai repede. De exemplu, în Germania, s-au deschis perimeter, într-o perioadă foarte scurtă, de două săptămâni, iar la noi, pe perimeter deja existente nu sunt rezolvate problemele cu care se confruntă această companie. Problema care poate duce și fără ajutorul ONG-urilor la blocarea carierelor este că rămân fără front de lucru, pentru suprafețele necesare nu sunt scoase din fondul forestier. Durează ani de zile până să reușești scoaterea din circuit a suprafețelor împădurite. Sunt probleme cu frontal de lucru la carierele din zona Rovinari, Pinoasa, inclusive în zona Jilț, De ani de zile, aceste probleme nu sunt rezolvate. Nu știu dacă sunt blocaje intenționate sau mai puțin intenționate. Am ajuns în al 13-lea ceas iar guvernanții trebuie să rezolve aceste probleme”, a spus acesta.

Nelu Roșca (FNME): ,,Politicienii trebuie să ia atitudine pentru a institui această stare de urgență care ar mai putea îndrepta lucrurile pentru ca în iarnă românii să nu sufere. Ne-ar trebui foarte multe pagini în care să trecem toate aceste probleme pe care noi le-am inventariat. Politicienilor le-am lăsat destul timp să vadă că în Europa altele sunt deciziile. La noi totul stagnează sau pur și simplu nu-i interesează. Eu vorbesc în numele salariaților de la cariera Roșiuța. Nu ne vom opri de la nimic, de la demersurile pe care noi am început să le facem. Nu ne vor intimida și le transmit politicienilor, prin intermediul dvs, al presei, să nu se joace”, a mai spus liderul de la Roșiuța. Din păcate acțiunile sindicale au lipsit cu desăvârșire de câțiva ani, în ciuda tuturor neregulilor din sistem. Liderii de federații anunțaseră un miting mare, cu 3.000 de oameni după ce Bankwatch a închis, la 1 iulie, cariera Roșia, miting care nu a mai avut loc. De asemenea, au transmis presei, înaintea conferinței de ieri, că acțiunile sindicale vor continua și cu oprirea lucrului, dar opțiunea nu mai e luată în calcul.

M.C.H.