Stadionul de la Târgu-Jiu, ,,inaugurat” și la atletism!

Atletismul devine sportul-rege la finalul săptămânii în Târgu-Jiu. Stadionul Municipal va fi gazda primei competiții majore de nivel național, organizate în orașul nostru. Este vorba despre Campionatele Naționale de Seniori și Seniori U23 – 5.000 m și 10.000 m, masculin și feminin. În completarea acestor întreceri, sâmbătă și duminică, pasionații de atletism, și nu numai, pot vedea inclusiv competiții Grand Prix de suliță și 800 m masculin. Evenimentul este organizat de Federația Română de Atletism, Primăria Târgu-Jiu și Clubul Sportiv Municipal Târgu-Jiu. Antrenorul emerit, Ion Bură, membru al Federației Române de Atletism a explicat că atleții gorjeni pe care i-a îndrumat au avut o tradiție bogată în cele două probe care țin capul de afiș în weekend. Ion Avramescu, Radu Stroia, Ionuț Bură, Viorica Ghican sau Ana Nanu au scris istorie, la diferite categorii de vârstă, la 5.000 și 10.000 de metri. În plus, la Târgu-Jiu există acum și condiții pentru marea performanță.

,,În luna octombrie, când se organizează și se planifică calendarul competițional pentru anul viitor, eu fiind membru în Consiliul Federal și președinte al Comisiei Naționale de Cros, Marș, Marathon și Alergare Montană, am cerut să organizăm probele de 5.000 și 10.000 de metri care se desfășurau, în mod normal, odată cu Campionatul Național de Seniori și Tineret, fiind și criteriu de selecție pentru Cupa Europei, care va avea loc în Franța. De-a lungul timpului, în condițiile în care aveam un stadion cu zgură, și plecam cu furtun, cu ligheane ca să fie pista accesibilă, să putem alerga în cuie, până terminam…partea cealaltă se usca din nou. Ne-am chinuit foarte mult, dar rezultatele au fost de excepție în aceste probe. Acum, acest stadion este minunat și are toate aprecierile naționale și internaționale. Ne-am gândit și am reușit împreună cu Mădălin Badea, șeful secției de atletism de la CSM București, fost elev, să organizăm și aruncarea suliței, la care va participa și finalistul de la ultimele Jocuri Olimpice, Alexandru Novac. El va fi principalul concurent la băieți și veți vedea aruncări de peste 70 de metri. Avem sportivi buni și la 800 de metri, care vor să se întreacă și aici pe stadion, și ne gândim ca până sâmbătă să avem două serii, pentru că sunt multe cereri de înscriere. Trebuie să știți că noi antrenăm, la ora actuală, și o aruncătoare de suliță. Este în clasa a VIII-a, aruncă foarte bine, și pentru vârstă sa este pe podium. Noi am mai avut campioane și la săritura în înălțime, dar și la alte probe”, a precizat antrenorul de la CS Pandurii, Ion Bură. Respectatul profesor de atletism a mai spus că arena din Târgu-Jiu are capacitatea de a găzdui și concursuri internaționale. ,,Stadionul este unul dintre cele mai frumoase din Europa pentru competiții de atletism, deși nu are opt culoare. În Europa, încă se organizează Grand Prix-uri de seniori, de mare valoare, pe șase culoare. La noi, în general, nu bate vântul, pista este ferită de intemperii și se pot obține rezultate de mare valoare. Stadionul are toate dotările și pentru aruncarea ciocanului, a discului, pentru săritura în înălțime sau prăjină. Trebuie cumpărate doar materialele pentru a face un campionat național pentru toate probele. Anul viitor, vă promitem că vor fi și concurenți din alte țări. Vom organiza și competiții internaționale”, a completat Bură. Cele două zile dedicate atletismului sunt sâmbătă, 30 aprilie, și duminică, 1 mai. Probele vor începe de la ora 18.00, respectiv ora 17.00. Fosta atletă din Gorj, Mihaela Tufiși, acum secretar la Federația Română de Atletism, crede că la Târgu-Jiu vor fi organizate constant astfel de concursuri.

,,Ca reprezentant al federației, am ținut morțiș să stabilim și să organizăm un concurs aici. Am făcut sport 10 ani, am concurat în probele de 1.500 și 800 de metri, dar mi-ar plăcea pe viitor să vad și un concurs internațional cu toate probele, așa cum a spus și domnul Bură. Stadionul este minunat și orașul ne ajută. Am stabilit, și am căzut de comun acord, ca următoarele concursuri să le putem integra în calendarul nostru competițional pentru anul 2023. Rămâne să vedem cum o să fie concursul și, la anul, să avem mai multe competiții aici”, a explicat Tufiși. În orașul lui Brâncuși sunt așteptați, în weekend, mai mulți invitați de marcă. Între ei, Marian Oprea, fost medaliat european, mondial și olimpic la triplu salt, Anișoara Cușmir, medaliată cu aur la Olimpiada din Los Angeles (1984) sau secretarul general al FRA, Adrian Mlădinoiu. Intrarea pe stadion este liberă.

Cătălin Pasăre