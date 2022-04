Spor de doctorat pentru un profesor de filozofie, de 50 de zile într-un sertar de la IȘJ Gorj

Profesorul de filozofie și științe sociale, Dumitru Alin Negomireanu, cadru didactic titular la Școala Gimnazială Novaci și la Liceul Mătăsari, așteaptă de o lună și jumătate ca Inspectoratul Școlar Județean Gorj să pună în aplicare o hotărâre judecătorească executorie. Mai exact, profesorul a deschis un proces împotriva Ministerului Educației reușind să suspende ordinul ministrului Cîmpeanu, care stabilea că deținătorii de doctorat nu mai pot primi un spor în cuantum de peste 800 de lei pe lună. Deoarece, reclamantul a câștigat la Curtea de Apel Craiova iar sentința este executorie, IȘJ Gorj trebuia doar să aprobe virarea banilor către cadrul didactic cu doctorat. Conducerea a refuzat însă să facă asta, din ,,lipsă de timp”.

Dumitru Alin Negomireanu este profesor la trei școli din județul Gorj, mai exact la Școala Gimnazială Stănești, Școala Gimnazială Novaci și la Liceul Mătăsari. Cadrul didactic este navetist, are acasă doi copii mici, rate la bănci iar doctoratul și l-a susținut la Universitatea București. Ordinul ministrului Educației, care anula sporul de doctorat, l-a determinat pe profesorul din Gorj să acționeze în judecată ministerul, cerând anularea acestui act, care îi aducea deservicii financiare. Procesul este inițiat după sărbătorile de iarnă, anul trecut, iar, la sfârșitul lunii februarie, pe 23 mai exact, o instanță a Curții de Apel Craiova i-a dat dreptate reclamantului. Deși deține, de atunci, o hotărâre executorie și a solicitat, în scris, Inspectoratului Școlar Județean Gorj punerea sa în operă, în sensul aprobării sporului de doctorat, conducerea IȘJ Gorj nu a făcut nimic în acest sens. Mai mult, în momentul în care Dumitru Alin Negomireanu a apelat inspectorul școlar general, transmițându-i telefonic că a depășit termenul aprobării cererii, Dana Constantinescu ar fi menționat că nu are timp să verifice această solicitare, că nu este treaba inspectorului școlar general și că ar avea treabă… Profesorul spune că a simțit că deranjează solicitarea sa, deși acesta îi ceruse șefei IȘJ Gorj doar să respecte legea, în speță fiind vorba despre aprobarea și virarea spre beneficiar a sporului de pe ultimele cinci luni.

,,Nu îmi rămâne decât să fac o plângere penală pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești, să contactez un executor care poate bloca conturile Inspectoratului Școlar și chiar să fac greva foamei în fața Ministerului Justiției pentru a atrage atenția autorităților că șefi de instituții publice refuză să pună în aplicare hotărâri judecătorești. Nu este posibil să mi se transmită că pentru problema mea nu sunt soluții iar șefa IȘJ Gorj este prea ocupată pentru mine. Am simțit că solicitarea mea a deranjat deși, în acest caz există o soluție dată de instanța de judecată, care trebuia aplicată. Nu era cazul că eu să fiu eu trimis la plimbare”, a precizat prof. Dumitru Alin Negomireanu.

A.STOICA