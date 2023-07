Soț violent, evacuat din locuință. Femeia, lovită cu piciorul în față

Sătulă de violențele soțului, o femeie din Gorj a cerut judecătorului emiterea unui ordin de protecție și evacuarea bărbatului din locuința comună.

În motivarea cererii s-a arătat că în după-amiaza zilei de 9 iulie, în timp ce se aflau în locuinţa de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul a exercitat acte de violenţă faţă de victimă, lovind-o cu piciorul în zona feţei.

„După cum s-a consemnat în formularul de evaluare a riscului, agresorul este o persoană violentă, agresiunile au crescut în intensitate şi frecvenţă în ultima perioadă, iar agresorul are probleme cu consumul de alcool. În cauză a fost emis ordinul de protecție provizoriu la data de 09.07.2023”, potrivit documentelor aflate la instanță.

Bătăi cu repetiție

Femeia a cerut evacuarea temporară a bărbatului din locuinţă, nefiind pentru prima dată când este bătută.

Instanţa a reţinut că anterior au fost emise două ordine de protecţie și că există un dosar penal în care bărbatul este cercetat pentru violență în familie.

Judecătoria Târgu Jiu a admis cererea femeii şi a dispus emiterea unui ordin de protecţie pe durata maximă de şase luni, începând cu data de 13.07.2023. În plus, s-a dispus „evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa părţilor, păstrarea de către pârât a unei distanţe minime de 50 de metri faţă de victimă şi interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima”.

Hotărârea va fi comunicată postului de poliţie din Băleşti, unde domiciliază victima, în vederea punerii în executare.

„Instanţa apreciază că atitudinea pârâtului este de o gravitate deosebită în condiţiile în care anterior a mai fost supus rigorilor a două ordine de protecţie, eficienţa acestora fiind astfel pusă sub semnul întrebării, pârâtul continuând să manifeste acelaşi comportament violent faţă de soţia sa; comportamentul agresiv al pârâtului nu are niciun temei, apare spontan, astfel încât victima este într-o stare de real pericol în prezenţa agresorului”, a motivat instanța.

Totodată, soțului violent i s-a pus în vedere că încălcarea ordinului de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea.

