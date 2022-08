Sorin Vintilescu a semnat cu CSM: Să antrenez copii este un privilegiu

A fost dezvăluit numele primului antrenor care va activa la secția de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu-Jiu. Fostul golgheter al Pandurilor, Sorin Vintilescu (45 de ani), a acceptat să preia grupa 2014-2015. Originar din Craiova, Vintilescu a fost unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai gorjenilor în primele sezoane din Liga 1. Vintilescu a promovat alături de panduri, în 2005, și a fost cel mai bun marcator al alb-albaștrilor doi ani la rând. Alături de Constantin Andriucă, deține cea mai importantă performanță, la nivel juvenil, ca antrenor în cadrul Centrului de copii și juniori de la Pandurii – Cupa României la Liga Elitelor U17 (2016). Vintilescu a declarat că acceptat propunerea lui Robert Bălăeț, directorul de la CSM, pentru că este pe aceeași lungime de undă cu fostul său coleg. ,,Am fost sunat de directorul clubului și invitat la o discuție. Mi-a explicat proiectul și am acceptat pe loc. De ce? Pentru că pentru prima dată în cariera mea de antrenor de copii și juniori nu mi s-a cerut să câștig meciul de sâmbătă, să câștig campionatul sau să umplu vitrina clubului de trofee. Mi s-a cerut să învăț copiii fotbal, să-i pregătesc pentru fotbalul de mâine, adică pentru fotbalul seniorilor. Consider că menirea noastră, a antrenorilor de copii și juniori este de a crește fotbaliști nu de a câștiga turnee, astfel încât la sfârșitul junioratului copilul să știe ce are de făcut pe teren, să nu resimtă impactul cu fotbalul seniorilor. Îmi dorec ca proiectul CSM să ajute copiii să fie mai sănătoși și să își împlinească visele. Pentru mine, să antrenez copii este un privilegiu”, a declarat Vintilescu pentru csmtargujiu.ro. Din 2018, fostul pandur a activat ca antrenor de copii și juniori la ACS Viitorul.

Cătălin Pasăre