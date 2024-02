Sola a fost prea puternică pentru CSM: ,,Sper ca toată lumea să ne înțeleagă”

CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea cu Sola HK, de pe teren propriu, contând pentru etapa a patra a Grupei D din EHF European League Women. Gorjencele au cedat al doilea meci european din această fază, disputat în orașul lui Brâncuși, cu 21-31. Handbalistele conduse de Liviu Andrieș nu au reușit să obțină, până acum, vreun punct, fiind a patra înfrângere consecutivă din grupe, și a doua în fața norvegiencelor. Ultimele 10 minute ale primei părți s-au dovedit decisive pentru soarta meciului. Vizitatoarele au punctat de opt ori fără să primească și au intrat la cabine cu un avantaj liniștitor, scor 9-18. Ambele formații au rulat tot lotul în a doua repriză. Cea mai bună marcatoare a grupării noastre a fost Alexandra Gavrilă, cu 5 reușite. Antrenorul Liviu Andrieș a făcut o analiză pertinentă după acest joc. ,,Momentele cheie au fost ultimele 10 minute din prima repriză. Maria Gavrilă a obosit și am vrut să o odihnim și nu am mai găsit soluții în atac. Am primit 5 goluri pe contraatac direct, ceea ce este foarte greu să remontezi. Efectiv le-am făcut cadouri. Șuturi în blocaj, contaatac și gol, pase greșite, contraatac-gol, și cine făcea aceste contaatacuri, Camilla Herrem, campioană mondială, olimpică, la aproape 40 de ani, efectiv alerga de parcă avea 15 ani. Viteza unei echipe o dă calitatea individuală și e clar că orice echipă care are viteză, are și calitate individuală. Ele vin dintr-un handbal nordic, acolo unde fetele sunt crescute de mici pe acest stil de joc și le convine să joace cu echipele din Est, pentru că spuneau ei, echipele din est nu sunt pregătite la nivelul la care să facă repliere în momentul în care pierd mingea. Știam ce competiție este, știam ce adversari avem. Din păcate, probabil că emoțiile și calitatea adversarilor din această grupă ne-au copleșit și ne-au făcut să avem acest ‘standard’, de 10 goluri diferență. Ceea ce facem noi acum este un bonus. Nimeni nu se aștepta să ajungem aici, nici noi nu ne așteptam. Sper ca toată lumea să ne înțeleagă, să nu ne facă o analiză destul de drastică, pentru că până la urmă este o mare performanță că am ajuns aici și am adus asemenea echipe și asemenea jucătoare la Târgu Jiu”, a declarat principalul formației gorjene.

,,Puteam face un meci mult mai bun, dar neatenția și greșelile din ultimele 10 minute ale primei reprize, ne-au costat. În repriza a doua am fost ‘cot la cot’ cu ele, dar nu am putut recupera diferența. Este o competiție puternică, e o plăcere să joci, din păcate nu am putut câștiga niciun meci până acum. Sper să arătăm cât mai bine în ultimele două jocuri”, a declarat Ira Zinatullina. CSM trebuie să se regrupeze, deoarece are un meci extrem de important în Liga Florilor, chiar miercuri. La Târgu-Jiu vine ,,lanterna roșie” din campionat Ştiința București. Partida este programată de la ora 18.00.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(6 intervenții), Andreea Chetraru(2 intervenții), Elena Marica Bercu(4 intervenții) – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 5g, Andreea Mihart 3g, Mirabela Coteț 2g, Ira Zinatullina 3g, Andreea Chiricuță 1g, Laura Moldovan 1g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie, Iuliia Andriichuk 3g, Ana Cătălina Ciolan 2g, Sabine Klimek 1g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre