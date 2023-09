Șoferiță drogată, pe o stradă din Târgu Jiu

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, marți, în trafic, o tânără de 23 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei, din localitatea de domiciliu, iar în urma testării cu aparatul drugtest, acesta a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Tânăra a fost condusă la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

„Reamintim tuturor conducătorilor auto modificările legislative în materie penală, respectiv, în cazul conducătorului auto aflat sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere și care provoacă un accident rutier soldat cu decesul victimei acesta va fi condamnat la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea de a fi condamnat cu suspendarea executării pedepsei”, a informat IPJ Gorj.

C.P.