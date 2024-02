Șoferiță depistată băută pe o stradă din Târgu Jiu

O femeie din Timișoara a fost depistată în trafic pe o stradă din Târgu Jiu în timp ce se afla la volanul unei mașini deși consumase băuturi alcoolice.

„La data de 17 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe raza municipiului Târgu Jiu, o femeie de 34 de ani, din municipiul Timișoara, județul Timiș, în timp ce conducea un autoturism în cazul căreia, fiind testată cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea auto a fost însoțită la spital, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei. În urma cercetărilor s-a stabilit că autoturismul i-a fost încredințat, cu bună știință, pentru a fi condus pe drumurile publice, de soțul acesteia, în vârstă de 37 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului și încredințarea unui vehicul, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane aflate sub influența alcoolului”, a anunțat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.