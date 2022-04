Șoferiță condamnată pentru că a plecat de la locul accidentului

O șoferiță din Târgu-Jiu a fost condamnată la 1 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru părăsirea locului accidentului. Evenimentul rutier s-a produs în vara anului trecut.

„În data de 08.07.2021, inculpata a condus autoturismul pe DJ 672, din direcţia comunei Teleşti spre localitatea Peştişani, având ca pasager pe mama sa, iar în momentul în care a ajuns pe raza satului (…) a observat un microbuz staţionat pe sensul său de mers, motiv pentru care s-a angajat în depăşirea acestuia. În timp ce efectua această manevră, inculpata a fost surprinsă de prezenţa pe suprafaţa carosabilă a două persoane de sex feminin, care se angajaseră în traversarea drumului public prin faţa microbuzului staţionat, fără să se asigure corespunzător”, potrivit rechizitoriului.

Deşi a acţionat sistemul de frânare, șoferița nu a putut evita impactul, astfel că cele două femei au fost acroşate cu partea frontală a autoturismului, una dintre acestea fiind proiectată pe suprafaţa carosabilă, iar cealaltă pe acostamentul de pe marginea drumului public.

Imediat, șoferița a coborât de la volan, s-a deplasat către una dintre femei, pe care a ajutat-o să se ridice, după care a purtat o discuţie şi cu sora acesteia, interesându-se dacă au suferit leziuni traumatice.

„Deşi cele două victime i-au relatat inculpatei că suferiseră leziuni la nivelul şoldului, respectiv la nivelul capului, acuzând totodată dureri în zonele respective, inculpata a urcat la volanul autoturismului şi a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”, au mai precizat anchetatorii.

Șoferița a fost oprită de poliție în trafic, pe raza oraşului Rovinari. După testarea cu aparatul etilotest, al cărui rezultat a fost negativ, inculpata a fost condusă la spital, unde i s-au prelevat şi mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din buletinul de analiză toxicologică a reieșiet că femeia nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Patru zile mai târziu, cele două femei s-au deplasat la SML Gorj, unde au fost evaluate din punct de vedere medico-legal, stabilindu-se că în urma accidentului rutier au suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Pentru că și-a recunoscut faptele și nu are antecedente penale, femeia a fost condamnată cu suspendare la 1 an şi 6 luni de închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani.

„Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, obligaţie ce se va executa în cadrul UAT Târgu Jiu – Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu sau DGASPC Gorj”, a decis Judecătoria Târgu Jiu.

Sentința nu este definitivă.

I.I.