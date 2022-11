Șofer cu patru clase, prins cu permis fals. „Îl am din Franța”

Un șofer din Gorj a fost condamnat penal după ce a fost prins conducând cu un permis auto fals pe raza județului Brașov. Bărbatul, de loc din Buduhala, susține că a obținut carnetul în Franța, unde a fost plecat la muncă. În urma verificărilor, polițiștii au aflat că gorjeanul deține de fapt un permis auto contrafăcut. Acum, el s-a ales cu o pedeapsă de 1 an și două luni de închisoare cu suspendare, pentru conducere fără permis și uz de fals.



În fapt, s-a reţinut că la data de 18.08.2021, în jurul orei 23:10, lucrători de poliţie aflaţi în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 132, pe raza localităţii Homorod, județul Brașov, au oprit, pentru control, autoturismul marca Volkswagen Passat, condus de bărbatul din Gorj. Iniţial, acesta nu a oprit la semnalele polițiștilor, scuzându-se că nu a observat semnalele luminoase şi nu le-a auzit pe cele acustice, întrucât asculta muzică la intensitate mare.

„Procedând la legitimarea conducătorului auto, după ce au reuşit oprirea autoturismului, organele de poliție l-au identificat în persoana inculpatului (…). În urma controlului documentelor prevăzute de lege, inculpatul a prezentat permisul de conducere seria (…), eliberat de către SRPCIV Gorj, la data de 27.12.2017. Din adresa (…) s-a constatat că inculpatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, potrivit rechizitoriului.

În plus, în urma testării pentru alcool, rezultatul a fost 0,39 ml/l alcool pur în aerul expirat. Gorjeanul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Polițiștii au aflat ulterior că permisul de conducere prezentat nu este autentic, fiind contrafăcut. Gorjeanul a insistat că l-a obţinut în Franţa, fără a oferi alte detalii.

Pentru aceste motive, bărbatul cu patru clase, fără ocupaţie, cu domiciliul în comuna Telești, sat Buduhala, fără antecedente penale, a fost condamnat la 1 an de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și la 6 luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

În final, bărbatul va executa pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, aceasta fiind suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani. În acest timp, inculpatul are obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială și să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile.

Totodată, instanța din Brașov a desfiinţat permisul de conducere falsificat, sentința putând fi atacată cu apel.

I.I.