Șofer băut, cu mașina în șanț, în Defileul Jiului. Condamnare!

Un șofer care s-a urcat băut la volan și a ajuns cu mașina în șanț, pe Defileul Jiului, a fost condamnat recent la 1 an și 5 luni închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de trei ani. Bărbatul nu era singur în mașină, fiind însoțit de doi amici. Sentința nu este definitivă.

În actul de sesizare s-a reţinut că, în data de 14.08.2021, în jurul orei 07:15, inculpatul a condus autoturismul pe DN 66 din Bumbești-Jiu, având o îmbibație alcoolică de 1,81 g/l alcool pur în sânge la prima probă de recoltare și 1,68 g/l alcool pur în sânge la cea de-a două probă de recoltare.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că a consumat 4 litri de bere cu o zi în urmă.

„În timp ce conducea pe drumul național 66 de pe Defileul Jiului, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul direcției de mers și a părăsit partea carosabilă, pătrunzând în șanțul de pe partea dreaptă. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție care l-a supus testării cu aparatul etilotest, iar ulterior a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice”, potrivit rechizitoriului

Bărbatul din Petroșani, cu antecedente penale, a fost condamnat la 1 an și 5 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Judecătoria Târgu-Jiu a dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani.

„Instanţa apreciază că fapta inculpatului prezintă un grad foarte ridicat de pericol social, având în vedere nivelul alcoolemiei de 1,81 g‰ alcool pur în sânge, în condiţiile în care pragul instituit de lege este de 0,80 g‰, şi faptul că inculpatul a pierdut controlul autoturismului intrând într-un șanț în condițiile în care în autoturism erau doi pasageri”, a motivat Judecătoria Târgu-Jiu.

În plus, instanţa nu a dispus o soluţie de amânare a aplicării pedepsei sau o soluție de condamnare la plata amenzii penale, întrucât „aplicarea unei pedepse cu închisoarea este singura modalitate de a-l face pe inculpat să conştientizeze consecinţele faptei sale (aptă să antreneze urmări grave pentru sine şi pentru ceilalţi participanţi la trafic), în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni”.

Sentința pronunțată la începutul lunii de către Judecătoria Târgu-Jiu nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.