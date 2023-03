SLI Craiova II, fără reprezentativitate – Atac dur la ”boșii sindicali” din CEO

Ion Vîlceanu, liderul sindical de la Craiova II care s-a pensionat anul trecut dar a continuat, în mod nelegal, să ocupe funcția de președinte de sindicat, a mai pierdut un proces privind reprezentativitatea sindicatului. Amintim că Sindicatului TERMO ENERGIA CRAIOVA ll a sesizat judecătorilor situația de ilegalitate în care se află liderul Vîlceanu, iar în urmă cu câteva săptămâni, magistrații i-au dat câștig de cauză

Zilele trecute, în data de 7 martie, Sindicatul Liber Independent Craiova II, pierde procesul de reprezentativitate. În acest sens, Sindicatul Termo Energia Craiova II transmite un comunicat în care așa-numiții boși sindicali, precum Ion Vîlceanu, sunt taxați dur, fiind numiți repetenți:

”Pretenții de reprezentativitate, repetenți la legalitate – Conducerea SLI Craiova ll

Bossul de tristă amintire Ion Vilceanu de la Craiova ll nu a renuntat până în ultima clipă, chiar PENSIONAR FIIND (!!) , la a fi în continuare BOSS sindical, ducând în derizoriu și ridicol un sindicat alcătuit din oameni ce încă mai aveau încredere că acesta îi reprezintă și le vrea binele.

Conducerea Sindicatului Liber Independent Craiova ll, debusolată, l-a scos de urgență pe ușa din dos, din sindicat, în data de 15 februarie 2023 in cadrul unei ședințe, pe cel ce încă se erija în ,,conducător” , desi era ILEGAL în această functie, de președinte de sindicat, încă din luna iulie 2022 (!!) .

Iată că infatuarea, ingamfarea și iluzoria protecție ce credea că încă o are de la conducerea SE Craiova și de la Federația Univers – a altui boss sindical G CALDARUȘE – l-au dus și au dus un sindicat de oameni onești, muncitori într-o situatie de degringoladă, cu acțiuni ilegale și haotice, în urma cărora, după ce au pierdut la primul proces suma de 58 de milioane (!!) din banii membrilor, de curând au pierdut un alt proces,de reprezentativitate, cu alți 22 de milioane pierduti. Asta, în încercarea lipsită de demnitate colegială, de a înlătura de la masa negocierilor colegii din celelalte două sindicate de la Craiova ll, pentru a rămâne și a negocia ( tot ca până acum ??) singuri, drepturile tuturor salariatilor….un sindicat care, la ultimele întâlniri in Comisiile mixte și de negociere au avut solicitări ZERO (!!) pentru salariații termocentralei!

Au, ÎN ACESTE CONDIȚII, membrii de sindicat din SLI Craiova ll, încredere în conducerea sindicatului lor că le vor reprezenta în mod CORECT și ONEST interesele ? Le adresăm rugamintea sinceră, indiferent dacă aleg să rămână în acest sindicat sau să-l părăsească, să solicite conducerii dumnealor o altă abordare care să ducă la CÂȘTIGAREA de drepturi, de a avea condiții de muncă decente, de a nu rămâne pe drumuri la vârsta asta, dupa atâția ani de muncă. Abordare la care conducerea SLI este declarată REPETENTĂ ! Noi, Sindicatul TERMO ENERGIA Craiova ll, sperăm că, după aceste lucruri neserioase și care nu își aveau locul în aceste momente grele pentru termocentrala Craiova ll, pentru noi TOȚI, oamenii…salariații ce fac parte din acest sindicat -Sindicatul Liber Independent Craiova ll, să înțeleagă si să aibă o atitudine constructivă în abordarea luptei sindicale. Luptă sindicală care nu trebuie dusă ÎNTRE COLEGII DE MUNCĂ din instalații sau birouri ci cu administrația si politicul! O luptă pentru siguranța locurilor de muncă, pentru condiții decente si sigure de muncă, pentru păstrarea sau recâștigarea unor drepturi pierdute sau FURATE de-a lungul timpului de chiar BOSII SNDICALI , de mână cu politicul si conducerea !

În continuare, Conducerea SLI Craiova ll, se pare ca nu înțelege momentul greu în care în mod real ne aflăm, alegând să nu sustină lupta pentru Legea 197/2021 și să nu participe la recentul protest al minerilor si energeticienilor ,de la Târgu Jiu, un protest asumat de DOAR două sindicate, Energia Rovinari si TERMO ENERGIA Craiova ll, la fel cum nu si-a asumat nici protestul în favoarea legii 197 de la ICCJ de luna trecută !

Oare membrii celorlalte sindicate nu văd ce se intamplă în mod CONCRET? Că suntem pe șinele MINTIEI, că vom fi vănduți asemenea Termocentralei Halânga ?

Iar dovada că lucrurile se miscă pe ,,repede înainte”, o constituie stirea BOMBĂ de la sfârșitul săptămânii trecute, de la Guvernul Romaniei unde, în ședinta din 9 martie 2023, s-a discutat despre trecerea în ,,conservare” ( ÎNCHIDERE mascată!) a unor grupuri energetice din cadrul termocentralelor Turceni si Rovinari, Executivul urmând a veni saptămâna aceasta cu un act legislativ în acest sens !

Sfârșitul rapid al energiei pe cărbune este o realitate. Nu putem sta nepăsători în timp ce Guvernul și conducerea ne VÂND soarta, destinele, cu ajutorul a însăși REPREZENTANȚILOR noștri, ai salariaților, TICALOȘII BOȘI SINDICALI !

Conducerea Sindicatului TERMO ENERGIA Craiova ll”.