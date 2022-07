Sindicatul Termo Energia Craiova II, protest la Craiova! Primăria a avizat acțiunea sindicală

Sindicatul Termo Energia Craiova II a primit aviz de la Primăria Craiova pentru protestul care va avea loc în data de 12 iulie. Amintim că, săptămâna trecută, salariații CEO din Dolj nu au fost lăsați să protesteze în oraș.

Iată și comunicatul sindicatului:

”Dragi colegi mineri si energeticieni din cadrul CEO,

În ciuda a numeroase obstacole si opreliști, nu renunțăm sa mergem inainte cu protestele si cu lupta sindicală, pentru aplicarea in intregime a Legii 197/2021, pentru siguranța locurilor noastre de muncă !

Cu greu, la Dolj, impreună cu colegii de la Isalnita, am reusit să obtinem aviz pentru un alt protest, in 12 iulie a.c., in Piața Mihai Viteazul din Craiova, alaturându-ne astfel protestelor colegilor din Tg Jiu si Motru , care , la fel, nu ințeleg sa renunțe la lupta pentru aplicarea legii 197, pentru siguranța locurilor de muncă, pentru supraviețuirea CEO pană la urmă.

Ne afirmam inca o dată neafilierea si neimplicarea politica in ceea ce priveste orice partid politic si faptul că singurul nostru scop este apararea si siguranța locurilor de munca si aplicarea legilor țării asa cum au fost votate in Parlamentul Romaniei !

Suntem mandri că am reusit ,la Craiova, inființarea si funcționarea unuia dintre puținele sindicate din CEO neaservite politicului si Conducerii CEO ,un sindicat doar al salariaților.

Marti 12 iulie ,va asteptam in numar cat mai mare pe energeticienii si minerii din Isalnița, Craiova ll, Turceni si oricine considera ca merită sa luptăm pentru locurile noastre de muncă, pentru familiile noastre, pentru asigurarea unui viitor linistit dupa 35-40 de ani de muncă dificilă in conditii atat de aspre si periculoase !

Este timpul sa ne decidem singuri soarta, tradați fiind de boșii sindicali, de Conducerea CEO si in special de clasa politică, care lupta DOAR pentru interesele lor de grup, de partid sau strict personale !

Doar UNIȚI VOM INVINGE !

Unitate !

Vasile Cristian

Presedinte al Sindicatului TERMO ENERGIA Craiova ll”, a fost mesajul organizației sindicale.