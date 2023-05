Sindicatele: Vom riposta! Marius Budăi, somat să aplice legea 197

COMUNICAT al Conducerii Sindicatului TERMO ENERGIA Craiova ll

Având in vedere tergiversarea aplicarii Legii 197/2023, FARĂ NICIO JUSTIFICARE LEGALĂ SAU MACAR LOGICĂ, mai ales acum, după Decizia din 13 martie a.c. a ICCJ, presedintele Sindicatului TERMO ENERGIA Criaiova ll – Vasile Cristian a solicitat Federatiei Energetica emiterea unei petiții catre MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE, in speță dlui Ministru Budai, prin care se solicită punerea de indată in aplicare a Legii 197/ 2021!

Salariații umiliți și afectati de acest lucru de peste doi ani de zile si avand in vedere si ultimele vești (negre ! ) privind inchiderea și mai accelerată a productiei de energie pe bază de cărbune, NU MAI ACCEPTĂ BĂTAIA DE JOC a politicienilor PSD-PNL in ceea ce privește soarta lor ! Aceștia vor riposta pe toate caile legale posibile pentru intrararea in legalitate, in normalitate, lucru ce LE ESTE REFUZAT de către Guvernul PSD-PNL de peste doi ani de zile , in mod abuziv si sfidător!