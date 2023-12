Sindicatele obediente, la butoane! Nu va mai exista mișcare sindicală în Complexul Energetic Oltenia

* Vor controla acordarea claselor de salarizare

* Nu se vor opune niciunui abuz al statului sau al șefilor CEO

* Patronul din CEO dă lecții de sindicalism

Doar Sindicatul Mine Energia Oltenia (SMEO) are reprezentativitate sindicală în Complexul Energetic Oltenia. Este un adevăr greu de digerat pentru mulți salariați ai companiei.

La fel ca FNME, SME Oltenia nu a făcut nicio opoziție planului de închidere a capacităților de cărbune din cadrul companiei, nu au avut niciun protest, dimpotrivă. Au ținut trena miniștrilor Energiei, și șefilor care s-au perindat la cârma societății de stat, încercând să pună pumnul în gură celorlalte sindicate. În plus, liderul SMEO, Jan Popescu este sindicalistul care rulează milioane de lei încheind contracte cu compania, având afaceri în transportul salariaților.

,,Vor avea liniște…”

Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, singura organizație care s-a opus planului tembel de restructurare și a luptat pentru ca salariații să iasă la pensie la 52, nu să ajungă șomeri după închiderea CEO, Manu Tomescu a spus exact care va fi ,,sindicalismul” în CE Oltenia: ,,Vor să ne elimine, chiar vor sa scoată din comisia de negoiere pe oricine cere drepturi pentru salariati. Practic, noi ne simtim pedepsiti. ei s-ar bucura să nu mai fie nicio voce critică. Să fie liniște. Sunt trei mari lovituri pentru salariații companiei: plata certificatelor de carbon, legea pensiilor care ne lasă fără drepturi și legea austerității. Toate acestea au făcut și ne fac rău.

Eu vă spun clar că dacă Sindicatul Energia Rovinari ar fi avut majoritate vă garantez că toți tinerii angajați la Complexul Energetic Oltenia ar fi avut contracte pe perioadă nedeterminată. Nu exista să-i țină doi ani de zile cu contractile prelungite din șase în șase luni! Dar asta e legea, politicul își asigură liniștea, dă putere federațiilor care au 35 % în companie. Doar Fedrația ,,Univers” îndeplinește condițiile pentru a participa la negocieri, dar reprezintă doar patru mii și ceva din cei 9.200 de salariați. Dacă va rămâne așa, dacă FNME nu-și va îndeplina targhetul, și nu va avea reprezentativitate, va rămâne în CEO o minoritate care va hotărî în numele majorității. La FNME e greu, fiindcă ei sunt la limită, lor le trebuie un procent cu 36%, 37% .

,,Ne elimină din toate comisiile. Nu îi va mai verifica nimeni”

Din păcate, e o mare bucurie pentru colegi ca Sindicatul Energia Rovinari să n-aibă reprezentant în comisia de negociere. E nedrept, dar asta spune legea. Să fiu în locul colegilor mei, aș forma comisia de negociere cu toți președinții de sindicate care au minimum 500 de membri. Aș forma comisia că se face de către sindicate în interiorul companiei, iar contractul colectiv de muncă ar fi semnat de către liderii de federație. Ar fi ștampila federației. Asta ar însemna transparență, nicidecum să elimini, în baza unei legi nedrepte, colegii de sindicat. Fără o voce critică, le va face rău lor, în primul rând, fiindcă vor fi suspiciuni. Din păcate, ei bucură mult. dacă noi nu suntem primiți în comisia de negociere, nu-i va mai putea verifica nimeni, nici in comisia de sănătate și securitate, comisia de transporturi, nici comisia care stabilește clasele de salarizare. Se va ajunge, în sfârșit, la ceea ce-și dorea Laurențiu Ciurel, un singur sindicat …Este un lucru rău, noi suntem sindicatul, suntem cei care ne-am respectat statutul. Dacă oamenii se pot pensiona la 52 de ani este un merit al sindicatului Energia Rovinari. Când SMEO nu are niciun merit, când se ascundeau pe unde puteau numai să nu zică ceva împotriva planului de restructurare, ne trezim că diverși lideri SMEO spun că toate creșterile salariale se datorează acestui sindicat! Au cinci sau șase ani de când nu au avut un protest. Nu au nimic, dar ei sunt la butoane, la negocieri!”, a declarat vicepreședintele Manu Tomescu.

Mesaje în privat, pentru salariații companiei, de la ,,patronul din CEO”

Liderul SMEO, sindicalistul cu afaceri în companie, despre care presa a scris de-a lungul timpului, le transmite salariaților Complexului mesaje în privat: ,,Bună ziua tuturor !!!Ați văzut cu toții ,cu cifre exacte, situația membrilor de sindicat afiliați Federațiilor din CEO precum și numărul de membri ai fiecărui sindicat în parte. De departe cel mai mare sindicat din CEO e SMEO iar diferența dintre noi și următoarele sindicate e foarte mare .Ce spune asta? Spune că oamenii au încredere în liderii SMEO,că au realizat ca toate drepturile obținute în ultimii ani se datorează în mare parte liderilor SMEO de la primul vicelider de grupă sindicală, până la Președintele SMEO. În privința Sindicatului Energia Rovinari au văzut acum toți colegii noștri din Termo Rovinari cum stau, fiindcă în toate discuțiile pe care le purtam eu cu ei auzeam aceleași lucruri: că ei sunt majoritari, că ei sunt cu miile membri de sindicat iar la fiecare intenție a mea de a ne uni într-un singur sindicat în termo și declanșarea apoi de alegeri pentru toate funcțiile mi se răspundea cu ,,nu așa”. Adevărul cu cifre e următorul pe care l-ați văzut, în tot CEO Sindicatul Energia Rovinari are 474 de membri, din care în termo Rovinari puțin peste 250 de membri, în condițiile în care noi suntem 650 de membri în termo Rovinari .Urmează anul viitor o nouă negociere a CCM, obligatoriu trebuie să obținem alte creșteri salariale. SMEO și Federația Univers vor fi majoritari și în viitoarele negocieri, la fel ca până acum. Sindicatul Energia Rovinari e pe dinafară, ca în ultimii ani dar, colegii noștri din Termo Rovinari, membri ai sindicatului nu au nicio vină, le-am transmis eu, le transmit și prin intermediul vostru să vină alături de noi, în SMEO, iar eu voi face demersurile necesare pentru introducerea în comisia de negociere a CCM a încă unui membru din termo Rovinari. Suntem cea mai performantă termocentrală, am reușit să ajungem și pe locul 1 la salarizare, în CEO, de pe locul 7, unde ne aflam în 2013 și trebuie să păstrăm și în viitor asta”, le scrie Jan Popescu angajaților companiei.

Mihaela C. Horvath