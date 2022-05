Sindicaliștii ,,Ambulanța”, la discuții cu ministrul Sănătății! Vicepreședintele Ianc, la întâlnirea cu Rafila

Reprezentanții Federației „ Nationale Sindicale AMBULANTA” au avut, joi, o întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, domnul prof. univ. dr. Alexandru Rafila. De la Gorj, în delegația ajunsă la ministru a fost prezent Ionel Ianc, vicepreședinte al FNSAR.

Cu ocazia intalnirii delagatiei FNSAR, ASAR si membri ai CMUD al MS – reprezentanti ai serviciilor publice de ambulanta, cu ministrul sanatatii, dl.prof.univ.dr. Alexandru RAFILA.Problemele abordate au fost inaintate in scris domnului ministru. In cadrul discutiilor au fost abordate mai multe subiecte de interes, asupra carora s-au convenit urmatorele solutii:

1. tinand cont de faptul ca SABIF/SAJ asigura 91% din interventiile medicale de urgenta in prespital la nivel national, crearea cadrului necesar pentru asigurarea SABIF/SAJ cu personal medical suficient, de inalta pregatire profesionala, in vederea creerii conditiilor pentru a fi oferite catre populatie servicii de asistenta medicala de calitate superioara. Domnul ministru i-a asigurat pe cei prezenti ca va sprijini ideea de angajare in serviciile publice de ambulanta a medicilor specialisti de medicina de urgenta. In acest fel se urmareste reducerea numarului de cazuri transportate in UPU/CPU si scaderea presiunii pe spitalele publice, prin cresterea competentei profesionale a personalului medical din sistemul de asistenta medicala de urgenta in prespital-SAJ/SABIF.

2. in urmatoarea perioada MS va incepe elaborarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5/2021, privind Statutul profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta, lege a carei aplicare este in acest moment suspendata;

3. FNSAR a prezentat rezultatul referendumului din serviciile publice de ambulanta, privitor la respectarea prevederilor art 92 din Legea nr 95/2006 privind coordonarea serviciilor publice de ambulanta de catre departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.

Rezultatul referendumului: din 7924 de angajati care s-au exprimat, 7833 au votat ramanerea la MS.

In urma acestui rezultat participantii au solicitat ministrului sanatatii sa isi continue eforturile depuse pana in prezent pentru pastrarea coordonarii operative a serviciilor publice de ambulanta si UPU/CPU la MS.

4. MS va intreprinde diligentele necesare in vederea semnarii contractului subsecvent pentru anul 2022 privind continuarea achizitiilor de ambulante in contractul-cadru multianual contractat de IGSU;

5. MS va initia completarea, armonizarea si modificarea Legii nr. 95/2006 precum si a legislatiei secundare acesteia, dupa cum urmeaza:

Ordin de modificare a OMS nr. 1091/2006

Ordin de modificare a OMS nr. 1092/2006

Ordin de modificare a OMS nr. 2011/2007 si publicarea acestuia in Monitorul Oficial, pentru legitimitatea actului normativ

Ordin de modificare a OMS/OMIRA nr. 2021/691/2008

Ordin de modificare a OMS nr. 1778/2006

Ordin de modificare a OMS nr. 1519/2008

Ordin de modificare a OMS nr. 1418/2017

6. MS va initia demersurile necesare pentru revizuirea salarizarii personalului din serviciile publice de ambulanta prin modificarea si completarea Legii-cadrul nr. 153/2017, legea salarizarii unitare in sensul corectarii salariilor pentru functiile de asistent medical, operator-registrator de urgenta si a functiilor asimilate, stabilirii salariului managerului general si a membrilor Comitetului director, cat si a personalului TESA si muncitori.

7. MS va initia demersurile necesare pentru revizuirea actului normativ care stabileste procentele de spor pentru conditii de munca deosebit de periculoase pentru personalul serviciilor publice de ambulanta;

8. MS va initia demersurile necesare pentru revizuirea Legii nr. 487/2002, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, art.57, cat si a OMS nr. 488/2016.

9. MS va initia demersurile necesare pentru revizuirea si reorganizarea CMUD al MS in sensul stabilirii unei componente echilibrate.

10. MS va initia demersurile necesare pentru completarea OG 18/2009, privind organizarea si finantarea rezidentiatului in sensul flexibilizarii procesului de pregatire profesionala a personalului medical suprerior, angajat in SAJ/SABIF cu o vechime mai mare de 10 ani;

11. Incheierea unui PROTOCOL de colaborare intre Ministerul Sanatatii si Federatia Nationala Sindicala ~Ambulanta~ din Romania, respectiv serviciile de ambulanta prin care sa se stabileasca modul de colaborare si consultare in vederea dezvoltării, profesionalizarii si consolidarii serviciilor de ambulanta.

Participantii si-au exprimat increderea in sistemul de urgenta publica din Romania si in capacitatea MS de a adapta legislatia la nevoile actuale in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite pacientilor.