Sfinţirea troiţei ridicată în cinstea eroilor din Primul Război Mondial, în satul Trocani, comuna Dăneşti, Gorj – ,,Rugăm pe Bunul Dumnezeu să pomenească şi să aşeze în locaşul sfinţilor, al drepţilor, sufletele acestor eroi ai neamului nostru care s-au jertfit pentru ţară”!

În ziua de sâmbătă, 2 noiembrie 2024, a avut loc sfinţirea troiţei ridicată în cinstea eroilor din primul război mondial, în cadrul unei manifestări organizate în satul Trocani, comuna Dăneşti, Gorj, de către Asociaţia Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» Gorj, condusă de către domnul colonel (rez) Walter Loga, în colaborare cu Primăria şi Consiliul local Dăneşti, cu profesorul Dorel Şorop, preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din comuna Dăneşti, cu Biserica parohială din localitate şi cu domnul colonel rez. Vasile Calotă! Printre persoanele prezente la ceremonie s-au aflat: domnul colonel (rez) Walter Loga, Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din Gorj, domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi, domnul Ion Boştină, specialist optician, domnul consilier al Consiliului local Dăneşti, Robert Geamănu, Preacucernicul Părinte iconom Gheorghe Oproiu, domnul consilier juridic pr, Ion M Ungureanu, domnul colonel rez. Vasile Calotă, o serie de oameni din localitate, iubitori de istorie, ca: Ilarie Calotă, Vasile Dobrin, Cornelia Golescu, Silvia Trocan, Eugenia Trocan, cântăreţul bisericesc Dumitru Otgon şi alţii!

Preacucernicul Părinte iconom Gheorghe Oproiu, a mulţuit Domnului colonel (rez) Walter Loga, Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din Gorj, care, împreună cu domnul profesor Şorop Dorel Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din comuna Dăneşti s-au ocupat de organizarea şi desfăşurarea acestei manifestări, a acestei comemorări, le-a mulţumit puţinilor credincioşi prezenţi! Astfel, Preacucernicia sa a spus: ,,Rugăm pe Bunul Dumnezeu să pomenească şi să aşeze în locaşul sfinţilor, al drepţilor, sufletele acestor eroi ai neamului nostru care s-au jertfit pentru ţară, pentru noi, pentru neamul românesc! Sunt momente ca acestea, comemorarea eroilor, sfinţirea unei troiţe, a unui monument, care pot fi socotite unice pentru anumiţi credincioşi! De aceea, trebuie să fim prezenţi la asemenea evenimente, prezenţi trupeşte, dar, mai ales sufleteşte! E bine să-i comemorăm şi să-i cinstim pe eroii neamului nostru, pentru că la Sfânta Liturghie, în toate bisericile sunt comemoraţi eroii, la fiecare sărbătoare, la fiecare sfântă slujbă”, aşa cum a încheiat Preacucernicia sa!

,,Credinţa în Dumnezeu este singura care ne dă putere să avem fapte bune”!

În continuare, domnul colonel (rez) Walter Loga, Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din Gorj a ţinut să spună următoarele: ,,Vă mulţumim că v-aţi «rupt» din timp ca să veniţi la această comemorare, pentru că astăzi se împlinesc nouă ani de când am ridicat această cruce, mai precis, această troiţă, cu ajutorul oamenilor valoroşi de aici. Ca noutate, vreau să vă spun că Părintele Gheorghe Oproiu, împreună cu domnul consilier Robert Geamănu, începând de astăzi sunt membri deplini ai Filialei Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din Gorj! Ne străduim ca la anul, în 2025, când sărbătorim comemorarea eroilor care au căzut în luptele din 2-3 noiembrie 1916 în aceste locuri pline de istorie, să fie prezenţi mai mulţi oameni şi cu ajutorul primăriei, să avem şi drumul asfaltat! Dumnezeu a fost întotdeauna cu noi, pentru că prima dată, pe 3 noiembrie 2015, cu toate că a fost zăpadă, a fost soare ca şi acum! Aş dori să menţionez faptul că astăzi, ne aflăm aici, datorită domnului colonel (rez) Calotă Vasile, cel care ne-a povestit despre luptele care s-au dus prin această pădure, şi am aflat că aici sunt gropi comune ale celor care au fost ostaşi în Regimentul 18 Gorj infanterie şi ai Regimentului 5 artilerie de la noi din Gorj. Ştim că România trece printr-o perioadă foarte grea şi consider că numai credinţa în Dumnezeu este singura care ne dă putere ca să avem fapte bune! Iată, că avem nouă ani de când venim aici şi ne putem bucura că Dumnezeu ne cinsteşte eroii, ceea ce înseamnă că şi noi suntem obligaţi ca să ne respectăm eroii! Vor fi timpuri foarte tulburi pentru ţară! Merită toţi eroii neamului ca să ne aducem aminte de ei! Atunci când se uită la un monument, mulţi citesc doar nişte nume, dar, în spatele acelor nume se află drame, pentru că acolo au rămas copii fără tată, au suferit soţii, mame şi aşa mai departe! Sunt dramele poporului român şi în acest fel, trebuie să înţelegem în ce a constat eroismul neamului românesc! Indiferent ce neagă unii despre istoria poporului român, trebuie să înţelegem că dacă nu ne iubeam pământul şi ţara, ne spulberau duşmanii, dar, iată că am rămas şi rămânem în picioare! Şi astăzi, la fel, vor să ne spulbere, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit şi vom reuşi ca să răzbatem!”, a încheiat vorbitorul!

Domnul prof. dr. Ion Mocioi, autorul unei monografii despre Ecaterina Teodoroiu a spus printre altele: ,,Începând din întâi noiembrie 1916, eroina Ecaterina Teodoroiu s-a prezentat în costum militar şi cu actele necesare în această pădure, undeva unde a făcut tranşee şi a prins-o acolo zăpada, însă, n-a dormit toată noaptea, ca să se apere de duşmanii care pătrunseseră în toată zona noastră! Am mers pe urmele ei, de aici, până la Ţicleni, până la Filiaşi, pe urmă, pe unde a mers ea cu trenul şi m-am dus până acolo unde şi-a dat viaţa, pe Valea Zăbrăuţului. Acolo a rostit ultimele cuvinte: ,,Veniţi după mine, băieţi”! Tocmai atunci, două gloanţe i-au străpuns trupul şi a murit cu dorinţa de a-i învinge pe ocupanţii germani! Peste o jumătate de oră, duşmanii aveau să fie scoşi definitiv din luptă şi să se sfârşească războiul prim mondial! Vedeţi, sufletul acestei fete este pe undeva pe aici, urmele paşilor ei sunt şi pe aici! A fost atât de vitează încât, după ce a fost prinsă şi trebuia să fie dusă la judecată la Târgu-Cărbuneşti, când s-a văzut că are în spate numai un soldat cu arma, şi-a scos pistolul secret pe care îl avea în sân şi l-a împuşcat pe duşman în frunte! A fugit, au tras după ea, au lovit-o la şold şi la un picior, a leşinat, dar, un comandant de-al ei de companie a ajutat-o până a ajuns la Craiova, unde a primit îngrijiri, apoi la Bucureşti, unde s-a îngrijit de ea chiar Regina Maria, a României! În aceste locuri sunt şi paşii ei, dorinţa ei ca poporul român să fie liber! În partea finală a comemorării, domnul Ion Boştină, specialist optician, a remarcat faptul că în acest loc se îmbrăţişează cerul cu pământul şi amintirea eroilor care s-au jertfit este un prilej de a cinsti numele lor şi sacrificiul lor pentru ţară! La rândul domniei sale, domnul consilier juridic pr Ion M. Ungureanu a subliniat faptul că într-o asemenea zi, şi locurile acestea rămân în conştiinţa noastră pentru că întotdeauna comemorarea eroilor neamului înscrie pe harta sufletului nostru şase puncte cardinale: nordul, sudul, estul şi vestul, împreună cu cerul şi pământul, iar, toate la un loc alcătuiesc harta României Mari! Domnul Ilarie Calotă a spus că au fost şi doi luptători din Brătuia care au murit în tranşeu, pe câmpul de la Floreşti! Este vorba despre tatăl lui Vasile Iulian al Tomii şi despre Vasile Bejenaru, bunicul lui Gheorghe Bejenaru! În final, a fost oficiat un «Te Deum» întru cinstirea eroilor, a fost depusă o mare coroană de flori din partea Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» Gorj, condusă de către domnul colonel (rez) Walter Loga şi au fost dăruite pachete cu alimente întru pomenirea eroilor!

Profesor dr. Vasile GOGONEA