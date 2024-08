Sfinţirea Monumentului Eroilor din primul război mondial, de la Peşteana-Vulcan, Comuna Ciuperceni – ,,Aceşti oameni s-au jertfit pentru că şi la ei era atunci sentimentul acesta de patriotism, poate cu mult mai profund, decât este la noi acum”!

În Duminica a 8-a după Rusalii, 18 august 2024, în faţa Căminului cultural din Peşteana-Vulcan, comuna Ciuperceni, în prezenţa oficialităţilor locale, prin persoana domnului primar Nicolae Daniel Dobrescu şi a unor oameni iubitori de istorie, a membrilor Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor «Regina Maria» Filiala Gorj «Tudor Vladimirescu», condusă de către domnul colonel (retr) Walter Loga, a fost resfințit, după ce a fost renovat exemplar, Monumentul Eroilor și Veteranilor de Război din comună, care şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă în primul război mondial 1916-1918, un reprezentativ monument-simbol care a fost reabilitat prin osteneala fraţilor meşteri Ilie şi Daniel Alexandru, cu aportul material şi financiar al minunaţilor şi neobosiţilor fraţi, optician Ionică Boştină şi col.( retr.) Corneliu Boştină. Slujba de pomenire a eroilor şi de sfinţire a monumentului a fost săvârşită de către Preacucernicii Preoţi: Părintele Cosmin Bălan, Parohia Târgu-Jiu şi Părintele Paroh Şerbulescu Alexandru, iar, printre cei prezenţi la festivitate, amintim pe d-l general-maior Pantelimon Boştină (Titi) cu soţia, Familia Diana Elena Tunaru (fiica domnului Corneliu Boştină, doctorand în matematică) şi Radu Tunaru (cercetător ştiinţific finanţe-bănci), stabilită de aproape treizeci de ani în Anglia, prof. Ion Mocioi, jurist Ion M. Ungureanu, ing. Dan Toropu, profesorii de istorie Elena Cornoiu şi Dorel Şorop.

,,Monumentul refăcut şi resfinţit, astăzi, a îmbogăţit satul Peşteana-Vulcan”!

În cuvântul de bun venit şi de mulţumire adresat celor prezenţi, Domnul col. (retr) Walter Loga, președintele Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor «Regina Maria» Filiala Gorj «Tudor Vladimirescu» a subliniat că: ,,Fără ajutorul familiilor fraţilor Boştină, pentru că unii dintre dumnealor au venit pentru astăzi din Anglia, iar, Dumnezeu a făcut ca şi dumnealor să trăiască acest sentiment de patriotism! Dacă nu simţi româneşte, nu poţi să faci ceea ce au făcut aceşti oameni! Vreau să spun că am încercat să facem acest lucru, cu ceva ani în urmă, când era primar un fost slujitor de biserică, dar, abia acum am reuşit, după cum vedeţi! Monumentul refăcut şi resfinţit, astăzi, a îmbogăţit satul Peşteana-Vulcan şi la fel, vrem să facem şi la Bâlteni un ansamblu monumental, unde am descoperit din documentele studiate, cam 127 de nume de eroi! Aici, la dumneavoastră, începe o nouă istorie, şi doresc foarte mult ca şi elevii din şcoala dumneavoastră să resimtă acest patriotism românesc! Aceste două monumente de la Peşteana-Vulcan, poate nu ar fi fost aşa de frumoase, dacă nu ar fi fost lucrate de către meşteri pricepuţi, adevăraţi români, fraţii Ilie şi Daniel Alexandru, oameni de o rară modestie! Dacă ai oameni cu suflet, poţi să realizezi lucrări excepţionale, iar, astăzi, am observat că avem şi români care nu au uitat de unde au plecat” a precizat vorbitorul! Domnul primar, Nicolae Daniel Dobrescu a ţinut să spună cu emoţie vădită că: ,,Mă simt un patriot şi o spun din convingere, de aceea, le mulţumesc «autorilor» acestui eveniment, fraţii Ionică şi Corneliu Boştină, aşa cum le-am mulţumit şi anul trecut, pentru că atunci când au venit la mine şi m-au întrebat, dacă sunt de acord, probabil, ca o întrebare de încercare, pentru că nu puteai să refuzi să-ţi dai acodul pentru ridicarea unui monument, atât pentru eroii din cel de-al doilea război mondial, cât şi pentru monumentul din anul acesta, închinat eroilor din primul război mondial. Aş spune că eroii trăiesc prin noi, şi nu vor muri niciodată, atâta timp cât le aducem omagiu şi recunoştinţă! Aceşti oameni s-au jertfit pentru că şi la ei era atunci sentimentul acesta de patriotism, poate cu mult mai profund, decât este la noi acum! Îmi pare rău că sentimentul de patriotism s-a cam «diluat», iar, acesta este un punct de vedere, la care puteţi să mă contraziceţi cu argumente, dacă aveţi! Noi cinstim aceşti eroi ai neamului din diferite zone ale ţării, iar, acum suntem la Ciuperceni, satul Peşteana-Vulcan, pentru că urmaşii trebuie să aibă şi ei pe cine cisti la vremea lor”, aşa cum a precizat edilul în funcţie al comunei.

,,Trebuie să fim reunoscători pentru viaţa noastră şi a generaţiilor viitoare”!

În continuare, Doamnei Diana Elena Tunaru, doctorand în matematică, i s-a propus recitarea unei poezii adecvate, prin care a precizat faptul că: ,,Aceste versuri pe care le citesc acum au fost găsite în raniţa unui soldat mort în anul 1918, pe muntele Sorica, din Carpaţii de curbură şi mi se pare emoţionant titlul, «Nu plânge, Maică Românie», după care distinsa doamnă a recitat poezia, uşor lăcrimând! În continuare, vorbitoarea s-a referit la cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga, despre eroii neamului nostru şi a mai recitat o poezie de Nichita Stănescu, încheindu-şi intervenţia prin cuvintele: ,,Eu o să vin la ţară ca să vizitez locurile natale, mai rar, iar, dumneavoastră, nu trebuie să priviţi aceste două monumente ca fiind realizarea unei singure familii, astfel, cinstirea eroilor să o facem în fiecare zi, să avem grijă de aceste monumente şi să fie curăţenie în jurul lor”, a precizat distinsa doamnă, prin cuvinte de mamă grijulie! Domnul jurist, Ion M. Ungureanu i-a felicitat pe fraţii Boştină pentru aceste două monumente evocatoare, care vorbesc despre cei care prin jertfele lor au făcut România Mare, iar, printr-un amplu excurs istoric a menţionat faptul că: ,,Noi trebuie să fim reunoscători pentru viaţa noastră şi a generaţiilor viitoare, de aceea, să nu dăm înapoi, dacă vreun duşman vrea să ne cotropescă teritoriul! Când România a intrat în primul război mondial, iar, în mod eroic, pe Valea Jiului s-a ordonat retragerea cu preţul multor jertfe, când ocupantul german a profanat lăcaşele sfinte, sfidând orice reguli, s-au întocmit paşapoarte umilitoare pentru circulaţia românilor în propria lor ţară! De aceea, pentru cinstirea eroilor neamului, trebuie să fim adevăraţi patrioţi”, a precizat fostul primar din Ţicleni! În partea finală a manifestării, domnul Ion Mocioi a ţinut să atragă atenţia că trebuie: ,,Să nu uităm că suntem un popor cu vechime, iar, în ziua de 30 august, vom sărbători «Ziua Limbii Române», de aceea, trebuie să fim mândri că în fiecare comună sunt şi oameni de suflet care se ocupă de eroii noştri! Toate localităţile mai deosebite din Gorj au monumente, iar, altele urmează să fie ridicate! Avem mulţi eroi recunoscuţi în ţară şi în lume, iar, eu, îl consider un mare erou pe Constantin Brâncuşi, cel care, pentru cinstirea eroilor a făcut «Coloana infinită», cel mai important monument de artă din toate vremurile! Să nu-i uităm nici pe eroii ale căror nume nu le cunoaştem! La dumneavoastră, aici, s-a făcut un monument nou şi altul s-a restaurat, de către o familie care s-a ridicat din rândul dumneavoastră! Sunteţi un model pentru celelalte localităţi ale judeţului şi ale ţării pentru ridicarea monumentelor eroilor, a ţinut să precizeze cu acribie necontestatul brâncuşiolog!

Profesor dr. Vasile GOGONEA