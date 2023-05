Sfințirea Crucii Eroilor din satul gorjean Gilortu, Comuna Brănești

Duminică, 21 mai 2023, de ziua Sfinților Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, în satul gorjean Gilortu, Comuna Brănești, în prezența unei delegații a Filialei Județene Gorj „Tudor Vladimirescu” a A.N.C.E. „R.M.”, a avut loc sfințirea Crucii Eroilor din acest sat căzuți pe câmpul de luptă din cele două conflagrații mondiale.

Membrii delegației de la Cultul Eroilor au fost următorii: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, prof. dr. Ion Mocioi, ing. Dan Toropu, ing. Vasile Ionescu, dirig. Viorica Ionescu, prof. Adela-Ioana Dumitru și Marin Dogaru. Din păcate, nu a fost prezent niciun reprezentant al Primăriei Brănești, cu toate că domnul primar a fost invitat. Pentru ei nu-s importanți Eroii, care și-au jertfit viața ca ei să fie ceea ce sunt astăzi.

La ora prânzului curtea bisericii era plină de lume, de la copii la bătrâni. Cerul era senin și soarele strălucitor, care mângâia cu razele sale pe toți cei prezenți la biserică. Slujba se terminase, iar copii se jucau în voie prin curtea bisericii, iar părinții și bunicii își povesteau unul altuia necazurile și bucuriile, că doar era sărbătoare și prilej de întâlnire unii cu alții. Toți aduseseră de acasă coșuri cu alimente pentru prăznuirea morților din familie. Era și hramul satului.

În fața bisericii strălucea o cruce din marmură albă pe care scria „Această cruce este ridicată în cinstea eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru onoare, libertate și credință în cele două războaie mondiale”. Sub acest mesaj, pe partea dreaptă a crucii sunt trecuți eroii satului din Primul Război Mondial, astfel: Mihai P.R. Ion, Marin Popescu, Nicolae Bunăiașu, Marin Motreanu, Nistor Bobină, Ion Gheorghe Ghibuși, Mihai Bunăiașu, Petre Guță, Constantin Ghibuși, Alexandru Guță, Grigorie Puzdrea, Sever Ghibuși, marin Rădulescu, Dumitru Isprăvnicelu, Haralambie Purcaru, Preda Ghibuși, Dumitru Ghibuși, Marin Ghibuși, Nicolae Barbu, Constantin Puzdrea, Dumitru Cinciulescu, Constantin Guță, Floarea Constantin și Guță Constantin. Pe partea dreaptă a crucii sunt trecuți eroii satului din Al Doilea Război Mondial, astfel: Constantin Bunăiașu, Gheorghe Telianu, Mihai Guță, Constantin Purcaru, Constantin Gheorghe Tătaru, Gheorghe Mirescu, Nicolae Ghibuși, Constantin Cârstea, Ion C. Puzdrea, Nistor Constantin Sfârlogea, Dumitru Cinciulescu, Romanița Matei, Ion Cinciulescu, Gheorghe Ghe. Titu, Marin N. Puzdrea, Dumitru Danescu, Dumitru Ganța, Constantin Bușe și Ion Motreanu.

Pe partea sudică a bisericii mai era un mormânt cu o cruce nouă pe care era trecut următorul înscris „Aici se odihnesc preotul Ioan I. Tomescu, în etate de 98 ani, decedat la 18.02.1920 și preotul G.G. Ionescu. Pomenește-i Doamne întru împărăția Ta! Amin!”.

După ce-am așteptat o jumătate de oră sosirea domnului primar sau a unui reprezentant de la Primăria Brănești, împreună cu soborul de preoți alcătuit din Gogoșanu Adrian, preotul paroh din satul Gilortu, Nicolae Verdeș, preotul paroh din Comuna Țânțăreni, Drăgoi Grigorie, preotul paroh din satul Bulbuceni și Câmpeanu Nicolae Virgil, preotul paroh din satul Șipotu, comuna Turburea s-a hotărât să înceapă ceremonialul de sfințire a monumentului. Așa că timp de vreo 20 – 25 de minute cei patru preoți au făcut o slujbă pentru pomenirea tuturor eroilor dar în mod special pentru cei trecuți pe cruce cărora le-au citit numele. Nu au fost uitați nici cei doi preoți Tomescu și Ionescu.

În continuare domnul col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, președintele Filialei Gorj Cultul Eroilor a ținut un mic discurs. Încă de la început a ținut să anunțe marea sa supărare și anume: „Am fost la domnul primar împreună cu domnul colonel Tuturugă Marcel și am discutat cu dumnealui să fie prezent la această activitate, dar nu ne-a onorat cu prezența. Am discutat să vină și un grup de copii de la școală și nici aceștia nu au venit. Așa cum vă respectă el pe dumneavoastră, așa să-l respectați și dumneavoastră”. A acordat apoi trei diplome din partea filialei astfel: „Diplomă de recunoștință se acordă domnului Cinciulescu Dumitru în vârstă de 93 de ani din Comuna Brănești, sat Gilortu, pentru modul cum a știut să se poarte în societate de-a lungul timpului, dând dovadă de cinste și corectitudine în relațiile cu concetățenii săi”, „Diplomă de merit se acordă domnului col. (rtr.) Tuturugă Marcel pentru implicarea în organizarea și desfășurarea activităților de întreținere și curățenie a Cimitirului Bisericii Constantin Împăratu și Maica sa Elena din Comuna Brănești, sat Gilortu” și „Diplomă de merit se acordă domnului Călugăru Mihai Viorel pentru implicarea în ridicarea Monumentului Eroilor de la Biserica Constantin Împăratu și Maica sa Elena din Comuna Brănești, sat Gilortu”. În încheiere a făcut referiri la Centenarul Eroului Necunoscut și activitatea filialei pentru a comemora acest eveniment. Activitatea s-a încheiat cu depuneri de coroane din partea Cultul Eroilor la monument și la mormântul celor doi preoți.

Preoții cei vii au trecut pe la fiecare sătean și le-au binecuvântat bucatele de praznic, pe care le-au împărțit între ei. Am primit și noi cei de la Cultul Eroilor câte o pungă cu alimente, pentru care am zis „Bodeaproste. Să fie pentru sufletul cui ați numit” și am fost invitați la masă, în biserică.

Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui Monument al Eroilor, în mod special domnului Mihai Viorel Călugăru, soborului de preoți care au participat la sfințirea lui și tuturor celor prezenți la eveniment.

Col. (rtr.) Gigi Bușe