Sfaturile medicale „după ureche” ar putea dispărea de pe internet!

Cea mai mare platformă on-line cu conținut video nu le va mai permite tuturor neaveniților să dea sfaturi medicale pe internet dacă nu vor putea prezenta și o diplomă de specializare în domeniu. Youtube vrea astfel să facă un pic de curățenie într-o zonă în care oricine poate să spună oricui cum să se trateze, în pandemia de Covid 10 ieșind la iveală tot felul de ,,specialiști”. Măsura este văzută cu ochi buni de către medicii Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, care aproape zilnic întâlnesc pacienți care mai întâi s-au tratat cu „doctorul Google”, „doctorul Youtube” dau „doctorul Facebook”. Medicul neurolog Cristina Căliman spune că a întâlni cazuri în care pacienții și-au făcut mai mult rău aplicând sfaturile de pe internet, iar apoi la spital medicii au trebuit să facă minuni pentru a-i ține în viață. „Din păcate au fost destule cazuri pe care le-am întâlnit în cei peste 10 ani de când profesez ca medic neurolog. Au fost cazuri de epilepsie în care familia îi mușca degetul cel mic pacientului sau cineva care făcuse accident vasculare cerebral în loc să vină la spital pentru a se încadra în fereastra de tromboliză familia îl înțepa cu ace în lobul urechii, fiind un remediu găsit pe internet. Asemenea situații fac munca medicului mult mai dificilă pentru că pacientul pierde timp prețios. Cu sfaturile de pe internet pacientul pierde timp sau se poate diagnostica greșit sau se poate supradiagnostica și speria inutil. Poate nici nu are o patologie gravă, dar citind informații care nu sunt conforme cu realitatea începe să creadă că e foarte bolnav, se sperie, devine foarte anxios, iar în cele din urmă se dovedește că s-a stresat inutil”, declară dr Cristina Căliman. Reprezentanții SJU Târgu-Jiu menționează că de cele mai multe ori, automedicația implică și autodiagnosticarea. Acesta este cel mai periculos aspect al tratamentului fără consult medical. „Multe afecțiuni se manifestă asemănător și, de multe ori, o banală răceală se poate manifesta ca o infecție puternică, sau invers. Riscurile cauzate de utilizarea iresponsabilă a medicamentelor sunt, de asemenea, îngrijorătoare datorită implicațiilor asupra sănătății noastre nu numai ca indivizi, ci și ca specie. Consumul abuziv de antibiotice a creat o varietate de tulpini de bacterii rezistente la medicamente. Acest lucru reprezintă un risc mai mare pentru sănătate decât majoritatea dintre noi pot să înțeleagă, deoarece o pandemie globală rezultată dintr-o tulpină bacteriană rezistentă la medicamente ar putea deveni dezastruoasă”, transmite Spitalul Județean. Un alt reprezentant al spitalului, dr Cristina Cornoiu, medic specialist medicină de familie – Cabinet planificare familială din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a vorbit și ea despre automedicația care este tot mai des întâlnită și care are la bază de multe ori sfaturile „experților” de pe internet.

„Se pot administra incorect medicamentele în doze nepotrivite la intervale de timp nepotrivite. Pot apărea reacții adverse rare dar severe, pot fi mascate alte boli care nu pot fi diagnosticate la timp. De asemenea poate să apară dependența sau abuzul de medicamente. Automedicația este un fenomen global, care prezintă multe riscuri, printre care și rezistența mărită la antibiotice. Pacienții își autoadministrează antibiotice preventiv sau în cazul în care prezintă viroze respiratorii. Este contraindicat folosirea de antibiotice pentru că virozele respiratorii sunt cauzate de virusuri, nu de bacterii, iar antibioticele sunt complet inutile. Vom ajunge astfel în situația în care nu vom mai putea trata banala pneumonie și se va muri de pneumonie ca în perioada Evului Mediu, când bolnavii mureau foarte adesea din infecții respiratorii. Automedicația, conform sociologilor, se întâlnește la persoanele ipohondre, care își maschează boala de bază, în loc să o trateze. Bolile vor evolua către complicații și se va ajunge la stadii severe în lipsa unui tratament recomandat de medicul specialist”, declară dr Cristina Cornoiu. Pacienții confirmă spusele medicilor și recunosc faptul că în cele din urmă tot în cabinetele acestora ajung să se trateze.„Am folosit internetul, normal că am căutat să văd simptome și dacă a fost durerea ca la mine am căutat să văd și cum se tratează. Au fost situații în care n-a mai trebuit să ajung la medic, dar de cele mai multe ori tot la medic la spital te faci bine. Pe internet acolo găsești tot felul de informații, nu zic că nu sunt bune unele, dar consultul medical și medicul sunt garanția că primești leacul cel mai bun. Am mai folosit internetul pentru a căuta informații despre medici și dacă am văzut că oamenii se plâng de unul am mers la altul, dar în cele din urmă am ajuns la cineva care să fie de specialitate și să mă facă bine”, a spus o pacientă.

Gelu Ionescu