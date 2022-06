Sfatul medicului: Alegeți o alimentație sănătoasă în această vară. Top 10 alimente!

Vara este perioada perfectă pentru a ne reînnoi rezoluția de a mânca mai multe alimente sănătoase. Combinate în preparate simple, gustoase și cu puține calorii, alimentele specifice acestei perioade ne ajută să fim în formă și să ne hidratăm corect.

Vara vine cu o mulțime de aventuri, de la excursii, nopți pierdute și multe zile însorite care necesită și consumă multă energie. Organismul nostru trebuie sa fie pregătit și ajutat să facă față acestor provocări, iar următoarele alimente, pe lângă faptul că adaugă gust și savoare dietei noastre, ne furnizează și energia de care avem nevoie.

Roșii

Roșiile sunt o sursă bună de licopen, un antioxidant care protejează celulele și scade colesterolul. Se pot consuma cu brânză, în salate, în diferite sosuri sau sub formă de suc. Nutriționiștii recomandă sa consumăm roșii în fiecare zi de vară.

Dovlecei

Dovleceii cresc rapid în lunile calde. Din moment ce conțin 94% apă, dovleceii sunt o soluție sănătoasă, săracă în calorii și cu un conținut bogat în nutrienți pentru zilele de vară. De asemenea, sunt o sursă de potasiu și vitamina C, scad valorile tensiunii arteriale, protejează celulele și stimulează sistemul imunitar. Pot fi consumați în salate, pe grătar sau tocați mărunt și făcuți chiftele.

Castraveți

La fel ca și dovleceii, castraveții conțin 95% apă și sunt săraci în calorii. Sunt o sursă bună de fitonutrienți, substanțe care protejează organismul împotriva bolilor, dar și de flavonoide, lignani și triterpene, care au beneficii antioxidante, anti-inflamatorii și anti-canceroase.

Vinete

Vinetele sunt bogate în fibre și antioxidanți, ajută la reducerea colesterolului și protejează organismul împotriva bolilor de inimă. În plus, sunt sărace în calorii dacă sunt consumate pe grătar sau la cuptor, nu prăjite sau amestecate cu mult ulei.

Cireșe

Cireșele sunt un adevărat deliciu, o gustare savuroasă și ușoară pentru zilele toride de vară. Acestea conțin doi antioxidanți puternici care luptă împotriva cancerului și a bolilor de inimă: quercetina și antocianina. Cireșele mai conțin, în mod natural, melatonină sau hormonul tinereții, care ne ajută să avem un somn liniștit.

Pepene

Pepenele este 92% apă și ne ajută să ne menținem greutatea, deoarece consumul de alimente care hidratează ne ajută să mâncăm mai puțin și să ne simțim mai bine. Ajută de asemenea și la scăderea tensiunii arteriale crescute.

Căpșuni

O ceașcă de căpșuni are mai multă vitamina C decât o portocală și mai multe fibre decât o felie de pâine. Și doar 45 de calorii. Căpșunile sunt, de asemenea, bogate in antioxidanți, cum ar fi quercetina, un anti-inflamator natural.

Piersici, caise, nectarine și prune

Aceste fructe zemoase au compuși care pot lupta cu sindromul metabolic, un grup de factori care cresc riscul de diabet, infarct de miocard și accident vascular cerebral. De asemenea, cu un conținut bogat de betacaroten, vitamina E și vitamina C, oferă protecție pielii și mucoaselor, stimulând totodată imunitatea.

Fructe de pădure

Nu e de mirare că fructele de pădure, afinele și murele au gust de vară. Ajută la păstrarea funcției cognitive și pot chiar preveni pierderea de memorie. În plus, reduc stresul, sunt bogate în substanțe nutritive și au un conținut scăzut în calorii. Pot fi consumate cu încredere proaspete, în piureuri, salate sau smootie-uri.

Citrice

Lămâile, portocalele și lămâile verzi sunt bogate în vitamina C, stimulează sistemul imunitar și au efect anti-inflamator. Există studii în curs de desfășurare care, potrivit specialiștilor de la Cleveland Clinic, arată că citricele ar putea reduce riscul de accident vascular cerebral ischemic la femei. Pot fi adăugate în apă, consumate ca atare, în salate sau stoarse peste carnea de pui, porc sau pește. Specialiștii de la Cleveland Clinic recomandă o gustare îndrăzneață: iaurt cu lămâi verzi.

Piețele – sursă de alimente sănătoase

O soluție la îndemână pentru a ne asigura că vom consuma alimente proaspete, în special fructe și legume de sezon, este să mergem la piață. Aici găsim aproape toate tipurile de legume și fructe de care organismul nostru are nevoie.

„Când mergi la o piață a agricultorilor, ai acces la tot felul de fructe și legume pe care nu le găsești în magazinele alimentare de la colțul străzii. Prin urmare, poți încerca să diversifici dieta familiei tale cu alimente pe care nu le-ar mânca în mod normal”, susține April Bowling, doctorand la Școala de Sănătate Publică “T. H. Chan” din cadrul Universității Harvard.

Piețele de fermieri oferă mai mult decât o selecție unică de produse proaspete. Sunt un mediu care promovează cumpărăturile inteligente și stimulează integrarea în propria comunitate. „La piață ești înconjurat de alte persoane care fac alegeri sănătoase privind alimentația, dar și de agricultorii care au cultivat acele alimente”, susține April Bowling.

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie – Cabinet Planificare familială, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu