Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii cu hramul «Sfântul Ier. Nicolae» din Parohia Costeni, Tismana, Protoieria Târgu-Jiu Nord – ,,După felul cum aţi restaurat biserica aceasta, vedem că sfinţii stau de strajă, iar, noi îi rugăm ca să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu”!

În ziua de 1 septembrie 2024, prima din calendarul bisericesc, deci, în Duminica a 10-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii cu hramul «Sfântul Ier. Nicolae» din Parohia Costeni, Tismana, Protoieria Târgu-Jiu Nord, după care a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor ales de preoți și diaconi, din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Achim George Daniel, consilier al Mitropoliei Olteniei, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preacucernicul Părinte Protoiereu Vasile Ganţu, Protopopiatul Baia de Aramă, preoţii de parohie: Ghiţă Aurelian (Racoţi), Vicol Ovidiu (Sohodol), Viloiu Mihail (Padeş, Celei), Motea Dan (Tismana), Motea Florin (Ungureni), Bivolaru Mircea (Godineşti), Popescu Vasile (Pocruia), Popa Mihai (Călugăreni), Mihalea Lucian (Motru Sec), Giungălă Antonie (Pârâu de Pripor) şi alţii. Ca o reunoaşterea a unei activităţi pastoral-administrative eficiente, Părintele Paroh Gărăcel Ion Alin a primit gramată de mulţumire din partea Mitropolitului Olteniei şi a fost ridicat rangul onorific de iconom stavrofor. Au mai primit gramate de mulțumire: Părintele Gomoi Gheorghe Constantin, domnul Narcis Petre Remetea, primarul Tismanei, Butoarcă Ion Eugen, pictorul Țivrea Gheorghe, Eftenie Iulian și Cârcel Nicolae David. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, iar, ca un element de imagine, să remarcăm numărul mare al copiilor îmbrăcaţi în port popular şi al persoanelor adulte, venite în aceleaşi costume populare! Felicitări organizatorilor şi celor care s-au înveşmântat în straie de sărbătoare!

,,Să-I mulţumim Lui Dumnezeu că ne-a învrednicit ca să venim, astăzi, la Biserica noastră din Costeni”!

Cu emoţie firească, Părintele Paroh Ion Alin Gărăcel a spus: ,,Pentru mine, cu siguranţă şi pentru dumneavoastră, este o zi de mare bucurie, de aceea, să-I mulţumim Lui Dumnezeu că ne-a învrednicit ca să venim, astăzi, la Biserica noastră din Costeni, să-l avem pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit în mijlocul nostru, ca să ne binecuvinteze lucrările la biserica noastră, să avem atâţia oameni minunaţi alături de noi, oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu şi Biserica Lui Hristos! Mii de mulţumiri, aş putea să aduc, dar, cu siguranţă, că Bunul Dumnezeu a văzut eforturile fiecăruia dintre noi, pentru că fiecare dintre dumneavoastră a făcut un efort pentru a înfrumuseţa biserica noastră, ca s-o aducem azi în această lumină a resfinţirii! Să-i mulţumim domnului primar care ne-a susţinut şi ne susţine, mulţumesc enoriaşilor noştri care au făcut sacrificii mari, unii cu un bănuţ, unii cu o mână de ajutor, iar, ca să faci lucruri mari la o biserică în zilele noastre este un lucru mai greu, fiindcă tinerii, mai ales în alte sate, s-au îndepărtat de biserică, pe când în satul nostru avem tineri îmbrăcaţi în costume populare şi care au venit azi la biserică! Mulţumesc Părintelui Gomoi care a făcut ca oamenii să fie uniţi şi parohia noastră să înflorească”, după care domnul primar, jurist Narcis Petre Remetea a sintetizat mesajul său prin cuvintele: ,,Aş vrea să fac o mărturisire, pentru că în anul 2014, am pornit la drum în acest proiect, dar, împreună cu Părintele Gomoi şi cu Părintele Gărăcel, am ajuns, astăzi, aici! Avem una dintre cele mai frumoase biserici din Tismana şi probabil şi din Gorj! Mulţumesc din suflet, tuturor celor care au fost cu noi, şi sunt mândru că avem o biserică foarte frumoasă”, ceea ce este pe deplin adevărat, ca să fim sinceri!

,,Constat credinţa strămoşilor dumneavoastră, deoarece, biserica este tot ceea ce avem mai scump în viața noastră”!

În cuvântul de învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit dr. Irineu a început prin a evidenţia rolul Bisericii în viața creștinului și a comunității parohiale, deoarece: ,,Văzând istoria dumneavoastră şi importanţa bisericilor în această localitate, constat credinţa strămoşilor dumneavoastră, deoarece, biserica este tot ceea ce avem mai scump în viața noastră. Ea se numește «Casa» Tatălui ceresc! Mântuitorul Hristos ne spune acest lucru: «Casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema!». Noi suntem cuprinși în Mântuitorul Hristos și fiecare avem un loc deosebit în această Sfântă Biserică. Aşa se face că Mântuitorul ne-a «spălat» și ne-a curățit cu sângele Său! El a întemeiat Biserica pe cruce, iar mai apoi, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli și de atunci până la sfârșitul veacurilor, Duhul cel de viață dătător este prezent în viața noastră, ne sfințește prin Sfintele Taine, prin sfintele rugăciuni și în chip deosebit sfințește Biserica în care noi ne adunăm la fiecare duminică și sărbătoare, ca să aducem jertfă Mântuitorului Iisus Hristos la Sfânta Liturghie. Tot în Biserică, noi venim și ne botezăm, devenim copii ai Tatălui ceresc. Tatăl nostru cel din ceruri este Acela care ne primește pe fiecare dintre noi, iar noi devenim copii ai Săi și îi zicem «Tată». În Sfânta Biserică, noi ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos pentru a avea viață veșnică. Trupul Domnului este «hrana» noastră pe care trebuie să o luăm ca să moștenim Împărăția cerurilor. Tot în Sfânta Biserică, noi venim și ne cununăm, ne întemeiem o familie, primim binecuvântarea lui Dumnezeu care întărește dragostea noastră și tot Bunul Dumnezeu este Acela dă roadă familiei noastre prin pruncii care se nasc. În Biserică, la sfârșitul vieții noastre, ne aduc rudele și prietenii, atunci când Dumnezeu ne cheamă, pentru că Dumnezeu te cheamă când ştie El! Dacă privim toate aceste slujbe și binecuvântări care se dau în Biserică, nu putem să spunem mai mult decât că Biserica este cu totul deosebită față de orice instituție, casă sau clădire din satul și comuna noastră, pentru că numai biserica este numită sfântă şi pentru că noi îi zicem sfânta biserică şi ne închinăm cu convingerea că aici este Tatăl cel ceresc! După felul cum aţi restaurat biserica aceasta, vedem că sfinţii stau de strajă, iar, noi îi rugăm ca să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu”!

,,Dumnezeu este Acela care sfințește viața noastră”!

În continuare, Înaltul Ierah a dezvoltat conţinutul Pericopei Evanghelice după Matei, capitolul 17, versetele 14-23, amintind faptul că: „Sfânta Evanghelie de astăzi, vine să ne arate că Mântuitorul Iisus Hristos vindecă această boală care vine asupra omului, fie din nebăgare de seamă, fie din cauza păcatelor săvârșite de înaintași, de părinți sau de noi înșine. Evanghelia ne spune că la Mântuitorul a venit un om care a căzut în genunchi și l-a rugat: Doamne, ai milă de fiul meu, care este îndrăcit și are demon în el. În asemenea stare, tatăl copilului vine, fără să țină cont de atâta lume și dintr-o disperare Îl roagă pe Mântuitorul ca la ultimă nădejde a vieții sale, să Se milostivească de fiul său. Din nou, Domnul Și-a arătat puterea Sa dumnezeiască și a vindecat pe cel bolnav. De la strămoșii noștri, diavolul a slăbit voința, puterea și credința noastră! Noi ne naștem cu aceste slăbiciuni sufletești și trupești! Deși ne dorim să facem fapta bună, săvârșim fapta cea rea! Nu suntem statornici la rugăciune, deși stăm în genunchi şi mintea ne zboară! Vine satana și ne aduce tot felul de gânduri, de păcate și de lucruri necurate. În Biserică primești bucuria lui Dumnezeu, primești liniștea sufletească, primești înțelepciune și putere dumnezeiască! Atunci când te întorci acasă, te întorci altul, pentru că Dumnezeu este Acela care sfințește viața noastră. De aici și noi înțelegem că postul și rugăciunea, ne ajută ca să ne izbăvim de cel rău, să trecem cu ușurință aceste ispite ale vieții, ne ajută să ne împăcăm unii cu alții, ne ajută să ne iubim, să avem înțelepciune și suficientă minte ca să ne rezolvăm problemele din casa noastră, din familia noastră, din școală sau din instituțiile noastre, să vedem importanța credinței și lupta împotriva celui rău. Credința este aceea care ne face să fim aproape de Dumnezeu, să biruim toate necazurile și ispitele din lumea aceasta”, a reiterat Întâistătătorul Eparhiei Olteniei! În demersul de a concluziona, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la lucrările de înfrumusețare a Sfintei Biserici și a îndemnat pe cei prezenți să participe la sfintele slujbe și să lucreze la mântuirea sufletească având credință în Dumnezeu și în sfinții Săi: „Bogăția din ziua de astăzi, Sfânta Liturghie, rugăciunile de astăzi, această lucrare dumnezeiască pe care noi am sfințit-o și am binecuvântat-o, participarea dumneavoastră, să vă rămână în minte pentru că sunt foarte puține generații care să aibă parte de o asemenea sfințire. Este foarte important să luptați împotriva celui rău. Cu aceste gânduri, să vă întoarceţi la casele dumneavoastră, feriți-vă de mânie și de desfrânare! Alungați pofta cu postul și rugăciunea și veți birui împotriva celui rău! Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate și multă bucurie sufletească! Amin”.

