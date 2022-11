Sf. STELIAN, Ocrotitorul copiilor, sărbătorit la grădinița Mitropoliei Olteniei din Municipiul Tărgu-Jiu

Între instituțiile de învățămănt din județul Gorj care se ocupă de educația copiilor preșcolari, un loc aparte îl ocupă gădinița Mitropoliei Olteniei din municipiul Tărgu-Jiu.

Unitatea de învățămănt din reședința județului Gorj îl are ca ocrotitor și patron spiritual pe Sfăntul cuvios Stelian, considerat ocrotitorul copiilor. De acest aspect din urmă ne putem convinge și lecturănd viața acestui Sfănt părinte unde vedem că mamele care de-a lungul timpului au rămas fără copii, iar altele nu puteau avea copii, prin rugăciune smerită și fierbinte la acest Sfănt dobăndeau ajutor și copii sănătoși. Grădinița ,,Sf. Stelian” din municipiul Tărgu-Jiu, gădiniță aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, și-a început activitatea în primii ani după 2000, iar în prezent ea dispune de un paraclis cu hramul Sfăntului ocrotitor, Stelian, unde în zilele de sărbători se săvărșesc slujbe religioase și micuții preșcolari sunt împărtășiți periodic de către preot. Părintele Ciprian SĂRBU, directorul filialei Tărgu-Jiu a asociației VASILIADA și coordonatorul intituției, ne-a declarat că în acest an școlar 2022-2023 un număr de 135 de copii trec zilnic pragul Grădiniței, aceștia fiind repartizați pe șase grupe cu program normal și program prelungit.

De necesitatea și utilitatea unei astfel de instituții de învățămănt preșcolar cum este Grădinița Mitropoliei Olteniei ,Sf. Stelian” s-au convins și mulți dintre părinții copiilor din municipiul Tărgu-Jiu.

,,O grădiniţă venită din partea bisericii în sprijinul comunităţii este un lucru extraordinar de bun, este un lucru care încurajeaza pur şi simplu comunitatea, pe de o parte, şi pe de alta parte, să nu mai vorbim de condiţiile pe care le asigură pentru copiii din această grădiniţă.

Este o instituţie prin care sistemul nostru educational are încă o cărămidă bună în construcţie. Copiii ce învaţă aici vor fi oameni bine educati, vor fi credincioşi şi nu au cum să nu aibă izbândă în viitorul apropiat, la şcoală, dar şi în cel îndepărtat pentru o nouă societate mai bună decât cea de astăzi”, a declarat părintele unuia dintre preșcolarii înscriși la Grădinița ,Sf. Stelian” din municipiul Tărgu-Jiu.

Patronul și ocrotitorul spiritual al grădiniței ,Sf. Stelian” din Tărgu-Jiu a fost sărbătorit luni, 28 noiembrie a.c., într-un cadru deosebit; astfel, părintele Ciprian Sârbu, director al filialei Târgu-Jiu a asociației Vasiliada și coordonatorul instituției, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii la paraclisul Grădiniței „Sf. Stelian”, iar după slujbă au fost împărțite cadouri micuților care beneficiază de serviciile instituției de învățământ preșcolar. De remarcat este și faptul că activitatea grădiniței s-a extins de la an la an, în prezent de educarea în spirit creștin a preșcolarilor ocupându-se o echipă formată din opt educatoare, un secretar, patru îngrijitori, un administrator și un director coordonator. 134 de copii beneficiază de condiții optime de recreere și învățare.

Aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, prin asociaţia ,,Vasiliada“, filiala Târgu-Jiu, grădiniţa oferă cele mai bune condiţii pentru pregătirea şi educarea tinerelor vlăstare din reşedinţa judeţului Gorj.

Marius Stochițoiu