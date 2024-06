Sesiune de training destinată custozilor siturilor Natura 2000 și autorităților care gestionează corpurile de apă

*Peste 40 de participanți au beneficiat de instruiri pe teme privind serviciile ecosisitemice și reconstrucția ecologică a râurilor

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu Universitatea din București (Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact – CCMESI) și Invisible Nature, a organizat în perioada 3-7 iunie 2024, o sesiune de training ce a vizat personalul custozilor siturilor Natura 2000 și autoritățile care gestionează corpurile de apă, în abordările de restaurare a râurilor.

Printre subiectele abordate în cadrul sesiunii de training s-au numărat Ihtiofauna sitului Natura 2000 Râul Gilort și presiunile și amenințările la adresa acesteia, Influența reconstrucției ecologice asupra speciilor de pești, măsuri aplicate de reconstrucție pentru speciile afectate, sesiuni susținute de Dr. Adrian Ionașcu, ihtiologul proiectului Fish For Life, Serviciile ecosistemice, sesiune susținută de prof. dr. Cristian Ioja (CCMESI), Reconstrucția ecologică a râurilor, sesiune susținută de dr. Cristian Tetelea (Invisible Nature). Fiecare sesiune a fost însoțită de exerciții practice, iar o sesiune a fost dedicată unei vizite în teren în locurile unde au fost implementate activități de reconstrucție ecologică.

”Printre instituțiile reprezentate la eveniment s-au numărat agenții pentru protecția mediului (Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Vrancea), Administrația Bazinală de Apă Jiu, Serviciul de Gospodărirea Apelor Gorj, Administrația Bazinală de Apă Mureș, servicii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (Gorj, Dolj, Vâlcea). De asemenea, reprezentanți ai unor arii naturale protejate (Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Porțile de Fier, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Cozia, Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinți, SAC Coridorul Jiului), autorități locale (Primăria Bengești-Ciocadia, Primăria Albeni, Primăria Bumbești Pițic, Primăria Târgu-Cărbunești, ANPA Oltenia), dar și ai unor organizații neguvernamentale (AJVPS Gorj, ONG White Wolf Gorj). Trainingul a fost realizat în cadrul proiectului LIFE16 NAT/RO/000778 Refacerea culoarelor de migrație și a habitatelor pentru speciile de pești reofili din râul Gilort FISH FOR LIFE. Proiectul are ca scop refacerea conectivității longitudinale pe râul Gilort și îmbunătățirea diversității habitatelor pentru speciile de pești reofili (specii ce trăiesc în ape curgătoare). Finalizarea tuturor activităților proiectului este estimată pentru luna octombrie 2025”, a comunicat APM Gorj.

M.C.H.