Senatorul Ion Iordache: Sunt un susținător al protestatarilor CEO, cred că Legea 197 se va aplica până la urmă

* ,,Nu țin neapărat să fiu șeful PNL Gorj, dar organizația din Gorj are nevoie de lideri”

Senatorul de Gorj, Ion Iordache, cel care foarte probabil va deveni președintele PNL Gorj, a declarat ieri că susține angajații CEO care protestează de peste un an de zile pentru aplicarea Legii 197 în totalitate. De altfel, acesta a considerat încă de la promulgarea acesteia că legea este benefică atât pentru salariați cât și pentru compania din Gorj.

,,Discutăm de un an de zile despre această lege. Între timp, au apărut judecătorești diferite, dar toată lumea aștepta o clarificare. Casele de pensii au spus, printre altele, că nu le-a funcționat softul… Tot justiția va clarifica lucrurile, în opinia mea. Eu cred că Legea 197 va fi aplicată până la urmă, iar eu sunt un susținător al oamenilor care protestează pentru acest lucru și am spus-o încă de la început”, a spus parlamentarul.

,,Nu am luat decizia”

În privința preluării organizației județene a PNL Gorj, senatorul Ion Iordache a declarat: ,,Nu am luat decizia, în schimb, sunt convins că și pentru Gorj e important și necesar ca dreapta să se unească.

Obiectivul meu nu este neapărat să devin șef al PNL. Întâi să ne așezăm la masă, cu obiective comune. Cu siguranță, organizația liberală din județ are nevoie de lideri. Dar, încă nu am luat decizia, după cum v-am spus”, a mai precizat parlamentarul.

Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica, a declarat la Radio Infinit că ,,a aflat că senatorul Ion Iordache, care este pe cale să preia conducerea PNL Gorj, și-ar dori să înceteze protestele din Piața Prefecturii pentru deblocarea Legii nr.197/2021, de reducere la 52 de ani a vârstei de pensionare.

De aceea, protestatarii au fost invitați la discuții, miercuri, de către noul prefect de Gorj, Cristina Cilibiu”. Întrebat dacă vrea să oprească protestele, senatorul a mai precizat: ,,Nu am avut discuții legate de aceste lucruri. Probabil domnul Bunoaica s-a gândit la aceste aspecte luând în considerare schimbările din PNL, dar nu am intențiile despre care vorbește Bunoaica, ci vreau să port discuții cu oamenii care protestează, în vederea găsirii soluțiilor la revendicările lor”.

M.C.H.