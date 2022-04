Șeful CJ s-a deghizat și a mers, în control, la spital! ,,Cu tine ce e aici?”

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, s-a deghizat în pacient și a mers la spital pentru a vedea cum este tratat. Acesta a primit numeroase sesizări din partea pacienților care se plâng de medicii hunedoreni și acest lucru a stat la baza acțiunii sale.

Nu a fost băgat în seamă

Pacienții sunt nemulțumiți de modul în care sunt primiți și tratați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Deva. Aşa că, președintele CJ Hunedoara a decis să ia măsuri si a plecat către spital îmbrăcat modest. ,,Am stat circa 25-30 de minute fără să mă întrebe nimeni de ce am venit, după care vine o stimată doamnă, trage de mine, îmi ridică gluga de pe cap şi zice: Cu tine ce e aici? I-am spus că sunt bolnav. M-a întrebat dacă am fişă, după 45 de minute am sunat pe managerul spitalului să vină la Urgenţă”, a povestit Laurenţiu Nistor, la televizor.

M.C.H.