Șefii CEO, bănuiți că au prezentat date financiare nereale liderilor sindicali

Federația Națională Mine Energie, condusă de Dumitru Pîrvulescu, cere șefilor CEO să fie mai clari în legătură cu proiectul bugetului pe 2024, al CEO, prezentat în ședința de vineri.

Mai exact, sindicaliștii afirmă, cu argumente, că nu ar trebui să existe restricții privind negocierile creșterilor salariale. Este clar că sindicatele nu sunt mulțumite de creșterea fondului de salarii cu 5,3%, propusă de Directoratul CEO. Iată comunicatul FNME: „Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța nr. 26/2013 și prezentarea în data de 02.02.2024 a proiectului de BVC pe anul 2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., organizația noastră vă transmite următoarele observații referitoare la proiectul de buget:

A. Venituri

Ce cantități de energie electrică și ce preț ați previzionat pentru anul 2024 pe cele cinci piețe angro: piața contractelor bilaterale, mecanismul de achiziție centralizat de energie electrică, piața pentru ziua următoare, piața de echilibrare, respectiv piața serviciilor de sistem tehnologice?

B. Cheltuieli

1. Pentru comparabilitate, se constată, pentru anul 2023, un grad de realizare a cheltuielilor cu bunuri și servicii, în medie, între 40-80%. Exemplu: cheltuieli cu materiale consumabile 51%, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 41%, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 66% etc. Ca o consecință, sumele propuse pe 2024, prin raportarea la cele realizate în 2023, par mari, ceea ce ne face sceptici în privința realității sau corectitudinii datelor, întrucât este puțin probabil ca, având mai puțini bani și o situație regresivă în piața producătorilor de bunuri și servicii pentru C.E.O., să avem creșterile prezentate în proiectul de BVC la capitolele acestea de cheltuieli. Aceste creșteri sau descreșteri se pot justifica dacă se prezintă Programul Anual de Achiziții, Programul Anual de Investiții, situația contractelor în derulare, note de fundamentare etc.

2. La o producție similară cu cea a anului trecut (mai mare cu 5%), prognozăm o creștere cu 30%. a costului cu energia electrică și apa. Înțelegem că luăm în calcul un preț mai mare al energiei electrice consumate? La capitolul venituri am constatat că se ieftinește energia electrică vândută! Ori crește atât de mult consumul specific?

C). Având în vedere cele de mai sus, considerăm că posibilitățile financiare nu impun restricții pentru a negocia drepturile salariaților, având în vedere indicele general al prețurilor comunicat de INSSE care este de 110,4% și indicele de creștere a productivității muncii fizice de 124%” , arată președintele FNME, Dumitru Pîrvulescu.

Creștere de 5,3% a fondului de salarii

La întâlnirea de vineri a liderilor sindicali cu administrația CE Oltenia, șefii companiei au prezentat proiectul de buget pe 2024.

Astfel, a fost prevăzută o creștere de 5,3 la sută a fondului de salarii: ,,Este prima strigare, ca să spun așa. În alte dăți, veneau cu creșteri …zero.

Ne vom mai întâlni în data de 8 februarie, va fi tot o ședință mai mult formală. Negocierile pentru noul contract colectiv de muncă vor începe, cu adevărat, după această dată”, a declarat, ieri, liderul SMEO, Gabriel Căldărușe.

