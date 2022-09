Șefii CEO, acuzați de minciună! Protestele salariaților continuă și în Dolj

Indiferent de minciunile politicienilor,boșilor sindicali si ale Directoratului CEO, salariații CE Oltenia din Termocentralele Craiova ll, Ișalnița si Turceni, la fel ca si colegii lor din Gorj, NU CEDEAZĂ !

Joi 29 septembrie 2022 este o nouă zi de protest in fața Prefecturii din Craiova, protest indreptat impotriva binomului toxic politicieni- boși sindicali, cei care sunt principalii vinovati de neaplicarea in totalitate a Legii 197/2022, de pierderea grupei de muncă prin amenințări si șantaj, de dezastrul in care a fost adus acest Complex.

Este o luptă pentru viitorul nostru,pentru demnitatea noastră, legitimă si argumentată.

Instanțele din țara, din ce in ce mai mult incep sa ne dea dreptate, iar lupta noastra va dura până ce ne vom obtine drepturile.

Nu cedăm !

Unitate !”