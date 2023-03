Secretizare totală la CEO! Informații ascunse de actuala conducere

De peste o săptămână, aplicația dispeceratului Complexului Energetic Oltenia nu mai funcționează. Cei care lucrează în termocentralele CEO pot verifica cât livrează în sistemul energetic național compania, în baza unui cod.

De ceva timp, fără nicio explicație, această aplicație ,,dă eroare” semn că noua conducere a CEO vrea să țină asemenea informații ,,sub cheie”. Singura explicație pentru ceea ce se întâmplă la nivelul CEO este că termocentralele și carierele complexului energetic au cea mai mică producție din ultimii 10 ani iar în jurul acestui subiect trebuie făcută liniște. Liniște care ascunde situația catastrofală a producătorului de energie pe cărbune, angajator cu 11.300 de salariați. ,,Nu mai funcționează și nu putem vedea cât producem și nici cât livrăm în SEN. Nu prezintă nimeni nicio explicație, dar lucrurile sunt evidente, nu livrăm în SEN cât ar trebui Adevărul e că nici cărbune nu e. Lipsa exproprierilor și-au spus cuvântul. S-au mai făcut în ultimii ani, ce-i drept, dar descopertă nu se face peste noapte și ei știau asta. În mod special guvernanții…”, a spus unul dintre energeticienii CEO.

Redăm mai jos, pentru edificarea cititorilor, aplicația la care, din totdeauna, aveau acces energeticienii și care acum, fără nicio explicație, nu mai există. Este datată din februarie 2023, când energia livrată în sistem era deja de sub 1000 de MW.

Mihaela C. Horvath