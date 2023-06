Secretarul de stat Constantin Ștefan acuză că i-au fost luate toate atribuțiile din cauză că a luptat pentru menținerea capacităților pe cărbune. ,,S-a forțat demisia mea!”

Războiul declarațiilor continuă, iar PNL și PSD se acuză reciproc, după ce, începând cu 1 iunie, grupurile energetice 7 – Turceni și 3 – Rovinari au fost scoase din funcțiune, conform Planului de restructurare a CEO. Acest lucru înseamnă, practic, începutul sfârșitului pentru compania energetică. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, social-democratul Constantin Ștefan, a declarat, la finele săptămânii trecute, într-o emisiune la Radio Infinit, că nu a putut face nimic pentru a împiedica punerea în aplicare a Planului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia și a dat vina pe ministrul liberal al Energiei, Virgil Popescu, pentru modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, care îngroapă compania. Mai mult, Ștefan susține că i-au fost luate toate atribuțiile, din cauză că a luptat pentru menținerea capacităților pe cărbune, ba chiar s-a forțat demisia sa.

Secretarul de stat Constantin Ștefan a făcut unele dezvăluiri în privința modificărilor și a formei finale a actului normativ privind decarbonizarea sectorului energetic, adoptată de Guvern, în urmă cu un an și l-a acuzat direct pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre care a spus că a aplicat politici energetice păguboase pentru Complexul Energetic Oltenia.,,Sunt lucruri foarte negre, lucruri complicate pentru județul Gorj. (…) Am reușit să modificăm, împreună cu colegii din PSD, forma inițială a Ordonanței 108, în care se prevedea dezafectarea grupurilor energetice. Noi am împiedicat această ordonanță și am și modificat-o, în sensul că, toate grupurile energetice care se vor închide, vor fi puse în conservare, doar atunci când grupurile energetice noi, asumate în Planul de restructurare și Planul Național de Redresare și Reziliență, vor fi puse în funcțiune. Ce s-a întâmplat în șase luni, adică până la finalul anului, este că, într-o noapte, această Ordonanță de Urgență a fost modificată la inițiativa Ministerului Energiei, primind avizul a doar două ministere, Ministerul Justiției și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care nu ne aparțin. După care a culminat, în luna ianuarie sau februarie, când a mai fost modificată încă o dată, pe motiv că nu primim tranșa de bani din PNRR. Au fost scoase două articole foarte importante și anume grupurile energetice pe cărbune puse în conservare vor fi deschise printr-un ordin de ministru. Acest articol a fost scos, tot la inițiativa Ministerului Energiei. Toată lumea cunoaște cine este conducătorul de facto al Ministerului Energiei, toată lumea cunoaște, practic, de când acest minister a fost preluat, din 2019 și până acum, că au fost niște politici energetice păguboase pentru Complexul Energetic Oltenia”, a afirmat secretarul de stat. Constantin Ștefan susține că a descoperit unele aspecte grave în Planul de restructurarea al CEO și este convins că i-au fost luate toate atribuțiile pe care le avea ca secretar de stat și s-a forțat chiar demisia sa din funcție din cauză că a luptat pentru menținerea capacităților pe cărbune de la CEO. ,,Am făcut adresă către CE Oltenia să mi se înmâneze Planul de restructurare revizuit (…) și acolo am descoperit niște lucruri grave care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să ducă la stoparea efectelor termenelor prevăzute în Planul de restructurare pentru că multe din capacitățile noi de producție care urmează a fi puse în funcțiune, nu se vor mai realiza la timp și de ce să mergem în continuare cu Planul de restructurare? Eu, când am purtat o discuție, pe tot parcursul anului trecut, am înțeles că domnul ministru sau cine o mai fi, înțelege că lucrurile trebuie împinse atâta timp cât CE Oltenia poate să pună în funcțiune grupurile energetice noi pe care ni le-am asumat că le vom face și în PNRR și în Plan. Așa am crezut și eu că face, dar în schimb mi s-au luat atribuțiile, în schimb s-a forțat demisia mea, în februarie, când s-a întâmplat nenorocirea cu minerii. Mi s-au înscenat tot felul de lucruri, știți bine, cu prefecții că au fost sunați în țară să ceară bani în numele meu. Eu, în toată această perioadă, n-am avut o viață ușoară”, a spus secretarul de stat. Ștefan a precizat că, în decembrie, anul trecut, a intenționat să demisioneze din funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei, însă colegii săi din PSD i-au cerut să rămână.

George Constantin