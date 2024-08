Sebastian Burduja: CEO trebuie să dea lunar 170.000 tone de cărbune

* Cele trei utilaje îngropate sub un mal de pământ prăbușit vineri, 2 august, la Cariera Pinoasa, înseamnă o gaură pentru CEO de 40.000 de tone de cărbune

După ce a apărut în presă informația că ministrul Energiei, Sebastian Burduja, ocolește Gorjul mergând spre Porțile de Fier, acesta, luni seară, a ajuns totuși la Rovinari și Pinoasa.

Oficialul a scris pe pagina de Facebook, despre faptul că incidentul de la Pinoasa nu rămâne fără urmări, prezentând și o situație a stocurilor de cărbune destinate sezonului rece.

,,Specialiştii se vor pronunţa în următoarele zile cu privire la incidentul de la cariera Pinoasa, iar angajamentul conducerii Complexului Energetic Oltenia este ca în septembrie aceasta să revină la o producţie de 170.000 tone pe lună”, a transmis ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Ziua de astăzi am încheiat-o la cariera Pinoasa din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Am vrut să văd cu ochii mei situaţia din teren şi să ascult explicaţiile oamenilor din teren. În următoarea perioadă, specialiştii se vor pronunţa cu privire la incidentul de vineri, cauzele, pagubele materiale şi măsurile care se impun. Corpul de control desfăşoară verificările de rigoare, iar conducerea societăţii mi-a prezentat încă de sâmbătă un plan de măsuri care include securizarea zonei afectate, verificarea tuturor fronturilor de lucru de la nivelul fiecărei subunităţi, pornirea unui excavator adiţional pentru creşterea producţiei de cărbune şi scoaterea utilajelor blocate, acolo unde se poate interveni”, a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că dezvoltarea carierei Pinoasa se face către cele 120 ha care au fost defrişate anul trecut, în zonă fiind alte trei excavatoare, plus excavatorul 10, care va fi pornit.

„Zona de extracţie/dezvoltare a carierei Pinoasa este cu totul alta decât cea în care a avut loc alunecarea. În luna august, angajamentul conducerii CEO este să atingă o producţie de 130.000-140.000 tone, iar în septembrie să revină la nivelul de 170.000 tone/lună”, a precizat Burduja.

Ministrul Energiei a adăugat că a verificat şi stocurile de cărbune, inclusiv în pregătirea sezonului rece, iar acestea sunt în parametri.

„Stoc Sucursale energetice (SE): total 258.800 tone, din care SE Işalniţa 33.400 tone, SE Turceni 151.500 tone,SE Rovinari 74.000 tone. Stoc Sucursala minieră: total 272.000 tone, plus 16.000 tone în vagoane spre termocentrale. Total stoc CEO: 546.800 tone cărbune. Am transmis tuturor următorul mesaj: siguranţa oamenilor este pe primul loc, iar cei care greşesc trebuie să răspundă exemplar”, a precizat Sebastian Burduja.

Vineri seara, în jurul orei 21:30, în sectorul Pinoasa al Carierei Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a avut loc o alunecare de teren. Propagarea a început din frontul neexcavat vestic şi s-a amplificat pe parcursul nopţii, antrenând blocuri mari de rocă care au afectat treptele de lucru şi au ajuns până la platforma de staţionare şi vehiculare a utilajelor de pe vatra carierei.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Ministerul Energiei, incidentul a dus la avarierea şi răsturnarea a două utilaje de mari dimensiuni şi la afectarea mecanismului de marş la alte două utilaje. De la apariţia fenomenului de alunecare, echipele CEO au efectuat manevre de retragere a utilajelor din direcţia alunecării şi au asigurat retragerea personalului, garantând supravegherea continuă a zonei afectate.

