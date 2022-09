Se reia LNBM! Alionescu: Sper să ne bucurăm de prima victorie

A venit ora debutului pentru baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu. Gorjenii joacă, în această seară, de la ora 18.30, cu CSM Târgu Mureș. Antrenorul gazdelor, Claudiu Alionescu, este încrezător într-un rezultat pozitiv, în ciuda bilanțului din partidele amicale. Din fericire, tot lotul este apt pentru meciul cu nou-promovata. Americanul Gerard Davis nu a fost păstrat la Târgu-Jiu, iar oficialii formației noastre încă sunt în căutări pentru a coopta ultimul jucător străin. ,,Chiar dacă întâlnim o echipă nou-promovată, este o echipă cu pretenții, cu un roster bun de jucători, ce au o vastă experiență în Liga Națională. Au și tineri jucători localnici, dornici de afirmare, astfel că, pentru noi, se anunță un meci destul de greu. În același timp, consider că și noi ne-am remediat problemele pe care le-am avut în perioada precompetițională. Am lucrat mai mult pe partea de apărare și sper ca apărarea să fie cheia succesului. Tot lotul este apt, sperăm să nu apară accidentări pe ultima sută de metri, iar, împreună cu suporterii, să ne bucurăm de o victorie”, a declarat Alionescu. Începând cu noul sezon, echipele din LNBM vor fi obligate să aibă doi jucători români pe teren în prima repriză și unul pe întreaga durată a reprizei secunde. Totuși, când se va aplica și ordinul Ministrului Tineretului și Sportului, Eduard Novak, care prevede obligativitatea unei ponderi de cel puțin 40% a sportivilor români la toate competițiile naționale intercluburi, pe parchet vor trebui folosiți doi români pe toată durata confruntării. Alionescu crede că acest lucru ar putea face diferența în LNBM. ,,În momentul de față, nu știm exact care este regula pentru repriza a doua. Conform regulamentului Federației Române de Baschet, se joacă cu un român. În momentul în care normele vor fi publicate, se va trece la doi români. Sper ca, până la ora meciului, să știm concret ce se întâmplă. Dacă se va materializa, va fi destul de interesant. Este o regulă nouă pentru toată lumea și acolo, cred eu, că se va face și diferență. Cine se va adapta mai bine la această regulă va avea de câștigat”, a adăugat antrenorul. FRB a schimbat și sistemul competițional. Formatul clasic a fost înlocuit de unul cu conferințe. U-BT Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, SCM U Craiova, FC Argeș Pitești, CSM Târgu Mureș, CSM Ploiești, Rapid București și CSM VSKC Miercurea Ciuc sunt adversarele gorjenilor. ,,Am tot spus-o, cred că era mai bine cu sistemul cel vechi. Anul trecut, a fost un campionat destul de echilibrat, în care s-au produs multe surprzie. S-a adoptat acest sistem și am declarat, încă de la început, că am picat în conferința mai grea. Trebuie să ne vedem de drumul nostru și, la final, să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în Liga Națională”, a precizat Alionescu.

LOT CSM TÂRGU JIU

Jucători: Porter Troupe, Camil Berculescu, Alexandru Berca, Andrei Bărăgan, Andrei Gheorghe, Bogdan Penciu, Octavian Ilie, Răzvan Pavel, Andriy Agafonov, Dylan Frye, Shamiel Shawn Stevenson, Tyler Michel Creammer, Alexandru Mitu şi Flavius Toropu.

Staff: Claudiu Alionescu (antrenor principal), Alexandru Gliga (antrenor secund), Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic) şi Andreea Garcia (fizioterapeut).

Cătălin Pasăre