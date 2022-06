Se pun bazele unei noi afaceri urât mirositoare în Gorj!

Pe lângă dezastrele ecologice produse de NCR Bălești și Polaris – Slobozia – din imediata vecinătate a orașului Târgu-Jiu – în comuna Câlnic se va ridica, fix între case, o fermă de păsări.

Este clar că ,,investitorii” sunt hotărâți să treacă peste orice lege, fiindcă normele de mediu sunt deja încălcate când nici nu s-a pus încă prima cărămidă. Pe modelul cunoscut în județ, unde autoritățile de protecție a mediului ba dorm, ba sunt în complicitate cu infractorii, construcția unei ferme de păsări în mijlocul comunității, aproape de casele familiilor din Câlnic, nu pare altceva decât o nouă ilegalitate aprobată de autorități.

Firmele acuzate de faptul că vor să ridice ilegal o fermă de păsări sunt clienți vechi ai autorităților din Gorj, ,,mușterii” care au avut cele mai bizare legături cu cei care ar trebui să fie responsabili pentru ce se întâmplă în Gorj.

Adică, autoritățile s-au făcut că verifică iar firmele s-au făcut că-și plătesc amenzile și respectă mediul. Este vorba despre Avicarvil și La Provincia, despre care șefiii de la APM Gorj sau Garda Națională de Mediu din județ nu au comunicat dacă acestea și-au plătit amenzile anterioare, primite pentru deficiențe și încălcări ale legilor în vigoare.

,,Lângă casele noastre a fost o fermă de vite, lăsată în paragină de ani de zile. Anul trecut, spațiile au fost cumpărate de o firmă de la București, BARRET FAMILY SRL, cu obiect de activitate și creșterea păsărilor. Acum o lună au început demolarea acoperișului format din plăci de azbociment fără autorizație de construcție. Am mers mai mulți vecini peste ei și i- am rugat să respecte normele de manipulare a materialelor care conțin azbest. Nu au respectat nimic. Acum curtea este plină de tot felul de deșeuri”, a declarat unul dintre locuitorii din Câlnic. Tot de la localnici am aflat că cei care au venit în zonă sunt muncitori trimiși de SC Avicarvil și SC La Provincia, firme care sunt într-o combinație, încă necunoscută nouă, cu SC Barret Family SRL.

În acest caz, șefii APM Gorj au ,,produs”… două numere de fax

De câteva săptămâni, trimișii celor două firme s-au ocupat cu dărâmarea fostei ferme, lăsând dezastru în urmă. Azbestul, material care a fost interzis în construcții, după ce s-a descoperit că este periculos pentru sănătatea oamenilor, provocându-le cancer, resturile din azbest au fost împrăștiate în toată zona.

Deși a trecut aproape o lună de când ,,investitorii” au pus ochii pe terenul cu pricina, nicio instituție abilitată nu și-a făcut simțită prezența acolo, deși există o sesizare, din partea oamenilor deja afectați, din Câlnic, la Garda de Mediu Gorj, din 24 mai, 2022.

Noi am solicitat un punct de vedere de la APM Gorj. Nu am avut nicio surpriză: părerea șefului Agenției de Protecție a Mediului Gorj, Nicolae Giorgi, în acest caz, e că nu știe nimic deoarece este în concediu. Și, fiind în concediu, ne-a îndrumat spre înlocuitoarea sa, Liliana Blidea, dându-ne un număr de fax.

La rândul ei, aceasta ne-a îndrumat spre Gheorghe Sanda, ,,ajutându-ne” pentru a-l repera pe acesta, tot cu un număr de … fax. În final, șeful Gărzii de Mediu, comisarul Gheorghe Sanda a fost de negăsit, în ciuda insistențelor noastre.

Totuși, Liliana Blidea a fost receptivă la solicitările noastre, spunând că APM Gorj nu a emis nicio autorizație pentru viitoarea fermă de păsări de la Câlnic. Despre vreo autosesizare a instituției, nimic.

Oamenii din comună, manipulați

Versați bine în astfel de afaceri, cei de la Avicarvil și La Provincia, au început să-i momească pe localnici, promițându-le locuri de muncă în schimbul tăcerii lor: ,,În comuna oamenii au fost manipulați. Au spus că nu o să fie miros deloc, că folosesc substanțe pentru dejecții,….mai mult au început acum 2 săptămâni recrutarea oamenilor pentru crearea a 27 de locuri de muncă.

Probabil au promis la mai mulți, oamenii nu sunt conștienți de problemele create de mirosul fermelor!”, spun localnicii. Un alt obicei al celor două firme este să angajeze forță de muncă din străinătate. ,,Aceste firme lucrează foarte mult cu pakistanezi și la Vâlcea au adus chinezi, muncitorii români nu prea stau la ei”, spun surse apropiate situației. Vom reveni cu siguranță pe acest subiect.

Mihaela C. Horvath