Se joacă avantajul terenului propriu

CSM Târgu Jiu poate să-și facă viața ceva mai ușoară în play-out dacă va învinge în deplasarea de la București. Elevii lui Kresimir Basic o vor avea în față pe Laguna, una dintre echipele pe care a răpus-o la Târgu-Jiu. Gorjenii au nevoie de avantajul terenului propriu, mai ales dacă luăm în calcul că trupa noastră nu a reușit să se impună în nicio deplasare până acum. În opinia croatului, urmează o partidă importantă, cu un oponent care a demonstrat că poate face față în prima divizie. ,,O echipă care nu trebuie nicidecum desconsiderată, pentru că a făcut un meci foarte bun la Târgu-Jiu. Au jucători de o calitate individuală bună și un antrenor cu experiență. Pentru a câștiga această partidă este nevoie de concentrare și consistență pe toată durata meciului. Este important să joci acasă, în fața propriului public. Ne încurajează meci de meci. Dacă se ajunge la meci decisiv este foarte important, pentru că nu am reușit, până acum, să câștigăm în deplasare și acesta este un aspect de luat în calcul. Un eventual avantaj al terenului propriu ar fi foarte important pentru noi, iar pentru asta trebuie să câștigăm la Laguna. După aceea, ne gândim la play-out”, a spus Basic. Interesant este că până se va ajunge în ultimul tur de play-out, CSM s-ar putea salva într-o dispută în care nu are avantajul terenului propriu. În prima rundă, învinge cel mai bun din trei meciuri, pentru că FRB a schimbat regulile jocului. ,,Baschetul este un sport imprevizibil și, dacă ne uităm la echipa noastră, avem momente în care jucăm incredibil, după care ne schimbăm la 90 de grade și nu înțeleg de ce. Noi considerăm că putem câștiga orice meci. Noi, ca antrenori, trebuie să credem acest lucru, altfel nu am fi aici”, a completat croatul. Extrema de forță a CSM-ului, Andrei Gheorghe, crede că oaspeții au o echipă superioară față de ,,rechini”. Totuși, jucătorul român consideră că Laguna și-a arătat forța în meciul tur, pierdut la limită la Târgu-Jiu.

Gheorghe a spus că unitatea grupului trebuie să primeze, pentru că alb-albaștrii nu duc lipsă de valoare sau opțiuni.,,Va fi un meci foarte tare, dar trebuie să câștigăm pentru a avea avantajul terenului propriu în play-out. Acest avantaj contează foarte mult într-o serie de cinci meciuri pentru că acasă evoluăm foarte bine și avem publicul mereu alături. Va trebui să jucăm cel puțin ca în prima repriză de la Focșani, unde am avut un joc colectiv foarte bun, la fel ca și în meciul cu Galați. Trebuie să fim o echipă și să rămânem uniți în orice situație, pentru că am văzut că putem să revenim și de la -15. Cred că avem echipa superioară, cu jucători experimentați în campionatul intern. Nu mă așteptam ca Laguna să facă un meci atât de bun la Târgu-Jiu. Cred că putem bate pe oricine dacă jucăm ca o echipă. În primul tur, am putea juca cu Steaua. Cred că este un adversar mai facil decât Târgu Mureș”, a apreciat baschetbalistul.

Cătălin Pasăre