Se închid două centre de plasament din Gorj. Unde vor fi mutați copiii

Două centre de plasament pentru copii, aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, își vor pune lacătul pe ușă și vor deveni istorie. Copiii lăsați în grija statului vor fi mutați și educați în case de tip familial. Acestea se vor regăsi în comunitate, pentru o integrare mult mai ușoară a tinerilor. În fiecare căsuță vor locui cel mult 12 copii.

Consilierii județeni urmează să aprobe în ședința extraordinară de vineri, 7 octombrie, asocierea UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Fundația „Hope and Homes for Children” România (HHC România), în scopul realizării programului de închidere a două centre de plasament din județ.

Este vorba de Centrul de Plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Cărbunești și Centrul de Plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Târgu-Jiu, aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

„În contextul respectării prevederilor legale stipulate de Legea 191/2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a demarat procedura și măsurile de închidere în mod etapizat a centrelor de plasament pentru copii, prin susținerea creării unui sistem de asistență socială accesibil și de calitate, inclusiv dezvoltarea de tipuri de servicii moderne/alternative pentru a asigura tranziția de la centrele de tip rezidențial clasice, de mari dimensiuni, la servicii bazate pe comunitate, astfel cum strategia instituției se bazează pe accesibilitatea beneficiarilor la aceste categorii de servicii”, potrivit autorităților.

Orfelinate înlocuite cu case de tip familial

În cadrul DGASPC Gorj sunt trei centre de plasament pentru copii (servicii sociale rezidențiale), care sunt supuse programului de închidere.

Primul este Centrul de Plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Cărbunești, cu o capacitate de 22 de locuri.

În cadrul centrului se află cu măsură de protecție specială – plasament un număr de 19 copii proveniți din familii aflate în dificultate (dezorganizate, fără resurse materiale, loc de muncă etc.). Majoritatea beneficiarilor sunt înscriși la o formă de învățământ de pe raza orașului Târgu-Cărbunești.

„În vederea închiderii acestui centru, la acest moment, soluţia oportună este transferul etapizat al copiilor, în funcţie de nevoile fiecăruia, din centrul de plasament în două case de tip familial, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale cuprinsă între 10-12 locuri, situate în orașul Tg-Cărbunesti sau localități componente, cu scopul de a asigura beneficiarilor cele mai optime condiții de găzduire”, se arată în proiect.

În schimb, centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități din Târgu-Jiu are o capacitate de 50 locuri. Aici sunt îngrijiți 31 de copii proveniți din familii aflate în dificultate. Majoritatea au probleme de sănătate, sunt încadrați in diferite categorii de handicap, depinzând în totalitate de servicii de supraveghere și asistență. Ei urmează cursurile școlare în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu.

Pentru închiderea acestui centru este nevoie de trei case de tip familial, cu o capacitate între 10-12 locuri, situate în orașul Târgu-Jiu sau în apropierea municipiului, pentru a se respecta orientarea școlară a copiilor și facilitarea frecventării cursurilor școlare în cadrul CSEI Târgu-Jiu.

De asemenea, se va închide și centrul de plasament destinat copiilor cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Târgu-Jiu, cu o capacitate de furnizare servicii sociale de 47 locuri. În cadrul centrului se află cu măsură de protecție specială –plasament un număr de 24 de copii, majoritatea cu probleme de sănătate grave, încadrați în diferite categorii de handicap, cu multiple afecțiuni degenerative, cronice și locomotorii, cu grad înalt de îmbolnăvire, care depind în totalitate de servicii permanente de supraveghere, îngrijire și asistență.

„Pentru închiderea acestui centru este necesar transferul copiilor, în funcţie de nevoile psiho/socio/medicale ale fiecăruia, din Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități în 3 Case de tip familial, cu sediul în municipiul Tg-Jiu/localități componente, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale cuprinsă între 10-12 locuri, cu scopul de a asigura beneficiarilor cele mai optime condiții de găzduire și îngrijire medicală”, potrivit proiectului.

Pentru închiderea centrelor de plasament, DGASPC Gorj a solicitat sprijinul Fundației „Hope and Homes for Children” România, obținând acordul și disponibilitatea fundației cu privire la construcția a patru case de tip familial.

În plus, se are în vedere reintegrarea unor copii în familia naturală, în familia extinsă sau la asistenți maternali.

