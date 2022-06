Se face în sfârșit? Revenirea lui Mitriță în Bănie, din nou în cărți

Fostul căpitan al ,,juveților”, Alexandru Mitriță, este dorit în continuare la Craiova. Jucătorul, ajuns la 27 de ani, a fost împrumutat în ultimul sezon la PAOK Salonic. Pentru greci a evoluat în 37 de partide în toate competițiile, a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive. S-a întors la New York City, unde este puțin probabil să rămână în această vară. Președintele Universității, Sorin Cârțu, a declarat că o revenire în Bănie este posibilă. „Oricând se pot face discuții. Mitriță e jucătorul lui New York City. Noi și acum avem bani de primit de la New York. El mereu a fost dat împrumut. Poate are oferte de la echipe mai bogate. Orice este posibil. Nu știi cum pot să alunece discuțiile, în ce sens”, a spus Cârțu, la Pro Arena. Oficialul clubului a admis că la Craiova sunt așteptați mai mulți fotbaliști de valoare, dar și că alții trebuie să plece pentru a face loc ,,venirilor”.

„Nu am primit nimic scris (n.r. – oferte) la club pentru fotbaliști. În rest, sunt discuții pe care să le poarte antrenorul cu Marian Copilu (n.r. – directorul sportiv). Marius Constantin și Alex Mateiu termină contractul, restul sunt sub contract. Depinde de ce doleanțe au antrenorul și directorul sportiv pentru sezonul viitor. Au mai fost discuții, dar nu au fost rezultate. Dacă ne gândim la calificarea în Conference League, trebuie să fortificăm lotul”, a adăugat Cârțu. Laurențiu Reghecampf a stabilit, în mare, datele pregătirii din această vară. ,,Pe 12-13 iunie se reunește lotul. Pe 15 se pleacă Innsbruck. E o pregătire de vreo 3 săptămâni, până pe 7 iulie. 3 săptămâni se stă acolo. E nevoie de o încărcătură mai mare și de un program mai lung. În iarnă nu am avut pregătire din cauza Covid. E o perioadă care trebuie exploatată. Mai sunt jucători care vin de la tineret. Cei de la națională nu au vacanță. Ei o să vină pe 22. Apoi sunt cei de la tineret, care sunt angrenați până pe 7-8 iunie, ei de atunci încep vacanța”, a precizat președintele clubului.

Cătălin Pasăre