Se fac înscrieri pentru o nouă ediție a Festivalului Național de Umor și Caricatură ,,Ion Cănăvoiu”

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Gorj în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, Asociația Națională a Caricaturiștilor din România, Cenaclul ,,HOHOTE” Târgu-Jiu, Consiliul Local și Primăria Runcu, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Muzeul Județean ,,Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu, organizează Festivalul Național de Umor și Caricatură ,,Ion Cănăvoiu” ediția XXXI în perioada 10-12 noiembrie 2023.

Pentru ediția din acest an organizatorii vin cu unele din cele mai mari premii acordate la un festival de umor din țară, dar și cu o structură nouă. Unul dintre punctele forte este constituit de faptul că festivalul reuşeşte să aducă la Târgu -Jiu nume de cel mai înalt nivel în domeniu, atât ca participanţi, cât şi ca juriu, ceea ce permite accesul publicului la cele mai bune creaţii literar-umoristice. În cadrul acestei ediții vor fi editate revista Hazul, revista Ceașca de Cafea și catalogul expoziției de caricatură. Membrii Juriului Local sunt Grigore Dobreanu, Nicolae Dragoș și Ion Popescu Brădiceni. De asemenea, membrii Juriului Național sunt Petru Ioan Gârda, Janet Nică, Grigore Dobreanu. Președintele Juriului este Nicolae Dragoș. Invitați în festival sunt caricaturiștii: Marian Avramescu, Cristinel Vecerda și Gabriel Rusu. Manifestarea este deschisă umoriștilor profesioniști sau neprofesioniști, fără limită minimă sau maximă de vârstă, cu următoarele secțiuni: Concurs de volum – participă volumele de umor – epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie umoristică – tipărite în perioada octombrie 2022 – octombrie 2023, se vor trimite minim două exemplare din fiecare volum participant; Concurs de epigramă – se concurează cu 10 epigrame, din care: 3 epigrame pe tema substanțe, 3 epigrame pe tema parvenit, 4 epigrame pe teme libere; Concurs de fabule/poezie umoristică – se concurează cu 3 creații pe teme libere.

Organizatorii pun la bătaie următoarele premii: Cea mai bună carte de umor a anului, 2 premii (epigramă, fabulă/ proză umoristică) în valoare de 1.500 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj; Epigramă: – premiul I în valoare de 1.000 lei, acordat de CJCPCT Gorj, premiul II în valoare de 750 lei, acordat de CJCPCT Gorj, premiul III în valoare de 500 lei acordat de Primăria Runcu, 2 mențiuni în valoare de 250 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj; Fabulă/ Poezie umoristică – premiul I în valoare de 1.000 lei, acordat de CJCPCT Gorj, premiul II în valoare de 750 lei acordat de CJCPCT Gorj, premiul III în valoare de 500 lei acordat de Primăria Runcu, 2 mențiuni în valoare de 250 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj; Salon de Caricatură – 2 premii în valoare de 500 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj; Premii speciale – 4 premii, în valoare de 500 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj unor promotori ai creației umoristice. Lucrările vor fi transmise on line pana la data de 25 octombrie 2023 pe adresa de email: cultura@traditiigorj.ro, ori trei exemplare în format clasic, pe adresa: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, județul Gorj, cod poștal: 210135, cu mențiunea ,,Pentru Festivalul Național «Ion Cănăvoiu»”. Juriul, alcătuit din personalități consacrate ale epigramei românești, va anunța în cursul zilei de 1 noiembrie a.c. pe site-ul CJCPCT Gorj – traditiigorj.ro și prin e-mail laureații secțiunilor. Juriul are latitudinea redistribuirii premiilor. Laureații vor transmite copie după cartea de identitate, precum și un extras de cont necesare operațiunilor de virare a sumei constituite ca premiu.

Izabella Molnar