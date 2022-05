Se deschide Academia de Tenis Florin Mergea

Vicecampionul olimpic Florin Mergea va avea propria academie în orașul lui Brâncuși. Tenismenul gorjean a anunțat că, de luna viitoare, va lua ființă Academia de Tenis Florin Mergea. ,,Aici, la Târgu-Jiu, unde totul a început cu clubul de tenis Elite, am crescut frumos și este timpul pentru următorul pas: deschidem împreună porțile Academiei de Tenis Florin Mergea. Începem de ziua lor, a copiilor, 1 iunie 2022, pentru ca de acolo pornește totul, din copilărie. Alături de echipa mea voi ghida fiecare pas al lor spre înalta performanță, ținând cont de fiecare aspect al personalității lor și al calităților lor atletice. Experiența m-a învățat că înainte de a deveni jucător de top mondial trebuie sa fii un om complet”, a scris Mergea pe rețelele de socializare. Ajuns la 37 de ani, Florin are în palmares șapte titluri ATP la dublu. Cea mai bună poziție a sa în acest clasament a fost locul 7, ocupat în 2015. Un an mai târziu, la Rio de Janeiro, Mergea și Horia Tecău câștigau argintul la olimpiadă.

Cătălin Pasăre