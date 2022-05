Se concentrează doar pe Cupă! Oltenii se consideră ghinioniști după ce au pierdut cu FCSB

Universitatea Craiova a dat cu piciorul unei calificări directe în preliminariile europene prin intermediul play-off-ului după înfrângerea cu FCSB. Oaspeții s-au impus cu 1-0 în Bănie, prin golul fostului atacant ,,oltean” Ivan Mamut (`86). Doar două minute a stat pe teren croatul până să înscrie spectaculos, cu călcâiul, în poarta lui Pigliacelli. Gazdele au avut șansele lor, ba chiar mingea a lovit bara în minutul al treilea al prelungirilor, când Căpățînă a deviat subtil balonul după un corner. Și Baiaram nimerise stâlpul porții, la începutul reprizei secunde, după o pasă a lui Gustavo. Înfrângerea o scoate pe Craiova din calcule pentru primele două locuri, ceea ce înseamnă că dacă nu va câștiga Cupa României va trebui să dea un baraj pentru a pătrunde în preliminariile Conference League. Joi, oltenii joacă cu Sepsi, de la ora 19.30. Partida-retur din semifinalele cupei începe de la 2-1 pentru covăsneni.

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu (’81, Vlădoiu), Papp, M. Constantin, Bancu – Screciu (’74, Căpăţînă), Al. Crețu – Gustavo (’81, Roguljic), Baiaram (’74, Cîmpanu), Ivan – Markovic (’57, Koljic). Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

FCSB: Tîrnovanu – Ov. Popescu, L. Cristea (’84, Mamut), Miron, Radunovic – Olaru, Șut, Fl. Tănase – Cordea (’59, Edjouma), Fl. Coman (’38, I. Stoica; ’84, Mamut), Oc. Popescu (’84, Dumiter). Antrenor: Anton Petrea.

Cartonașe galbene: Gustavo ’56 / Radunovic ’11, Olaru ’90+5.

Au arbitrat: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Mihai Artene; Adrian Cojocaru.

Observatori: Eduard Alexandru (LPF), Cristian Nica (CCA).

Reprezentanții clubului din Bănie au dat vina pe neșansă după eșecul de duminică.

„Mă bucur pentru reacția jucătorilor. Am avut ghinion, am ratat foarte mult. Au fost situații incredibile! Echipa a jucat foarte bine, dar din nou primim gol pe final. Trebuia să fim mult mai atenți, dar am avut multe ocazii, inclusiv o bară. Jocul a fost destul de bun, știam că sunt periculoși pe contraatac. A fost un joc bun și l-am pierdut. Am fost neinspirați în fața porții. Dacă aveam puțin noroc și marcam, jocul se schimba total. Sper să fim pregătiți pentru jocul de Cupă, trebuie să-i motivez. Va fi un meci foarte greu. Jucătorii au dat dovadă de caracter, de bărbăție. Asta a fost să fie, noi trebuie să câștigăm Cupa”, a declarat principalul Laurențiu Reghecampf.

,,O dezamăgire foarte mare. Ne pare rău, pentru că a fost atmosferă fantastică. Ocaziile s-au răzbunat. Au știut să profite. La prima ocazie mai clară au reușit să înscrie. Au avut noroc. Am încercat să ne apărăm la 30 de metri de poarta noastră. Am făcut o partidă foarte bună. Golul lui fantastic (n.r. Ivan Mamut) a decis partida. Noi am dat totul chiar dacă nu mai aveam șanse la titlu. Ocaziile se răzbună și ești pedepsit. Principalul obiectiv e Cupa. Sepsi e o echipă puternică si sperăm să întoarcem rezultatul”, a spus căpitanul Nicușor Bancu.

,,S-au întâlnit două echipe, una ghinionistă și una norocoasă. Până la urmă le înțeleg și obiectivul ăsta, de a trage la campionat. Când ai un asemenea noroc, în special când joci cu Universitatea Craiova, e normal să vrei să ieși campion. Până la acea fază, putea fi un rezultat în favoarea noastră. Au fost câteva situații bune de poartă, finalizare ba în bară sau fie scoase din 6 metri, cum a fost la Markovic. Una peste alta e o amărăciune pentru noi, îmi găsesc greu cuvintele pentru a mă exprima după ceea ce s-a întâmplat. Merită felicitată echipa, pentru modul în care a jucat. Obiectivul principal rămâne Cupa României, v-am mai zis”, a explicat și președintele Sorin Cârțu după meci. În campionat, Craiova mai joacă la CFR Cluj și acasă cu Farul Constanța.

Cătălin Pasăre